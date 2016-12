România, într-o grupă infernală, cu Spania, Croația și Lituania, în preliminariile CE 2012 la handbal masculin

Doamne, ce-ai avut cu noi?

Reprezentativa de handbal masculin a României nu este în grațiile Zeiței Fortuna. În drumul spre Europenele din 2012, tricolorii vor avea parte de un program infernal, adversare urmând a fi naționalele Croației, Spaniei și Lituaniei. La tragerea la sorți efectuată, ieri, la Belgrad, România a fost ocolită de șansă, fiind repartizată în Grupa a 2-a de calificare la turneul final al Campionatului European din 2012, alături de reprezentativele Lituaniei, Spaniei și Croației. „Avem parte de grupa morții. De parcă nu era de ajuns Croația, a mai picat și Spania la noi în grupă. Erau și variante mai bune pentru noi din urna a doua valorică, Macedonia, Slovacia, dar n-a fost să fie. Acum, la nivelul acesta, toate echipele sunt puternice în primele două urne valorice. Consider că favorită la locul întâi în grupa noastră este Croația, dar vor avea și ea, și Spania, meciuri grele cu noi. Bine ar fi să se bată cele două și să câștige a treia, adică noi, la calificare”, a declarat selecționerul naționalei României, Vasile Stângă. La turneul final al EURO 2012, la care vor participa 16 echipe, sunt calificate direct Franța, deținătoarea titlului continental, și Serbia, în calitate de națiune organizatoare. În afara celor două formații, alte 37 de echipe naționale, printre care și România, vor lupta pentru celelalte 14 locuri rămase, în grupe de calificare, ale căror meciuri se vor juca între 27 octombrie 2010 și 12 iunie 2011. Din urna a patra valorică, 12 formații (Letonia, Israel, Estonia, Italia, Belgia, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Turcia, Luxemburg, Georgia și Marea Britanie) vor juca o fază preliminară a calificărilor, în iunie 2010, sub forma a trei grupe de câte patru echipe, doar prima clasată urmând a intra în grupele ulterioare de calificare. Pentru turneul final al EURO 2012, s-au format șapte grupe a câte patru echipe, primele două clasate urmând a obține calificarea la competiția programată între 17 și 29 ianuarie 2012. Iată și componența celorlalte grupe: 1 - Ungaria, Macedonia, Bosnia-Herțegovina și câștigătoarea Grupei A preliminare; 3 - Polonia, Slovenia, Ucraina, Portugalia; 4 - Suedia, Slovacia, Muntenegru și câștigătoarea Grupei C preliminare; 5 - Germania, Islanda, Austria și câștigătoarea Grupei B preliminare; 6 - Norvegia, Cehia, Olanda, Grecia; 7 - Danemarca, Rusia, Belarus, Elveția. Campionatul European din Serbia va fi găzduit de orașele Belgrad, Nis, Novi Sad și Vrset. Naționala României s-a reunit, ieri, la Izvorani. Aici, băieții lui Stângă se vor pregăti câteva zile, după care vor susține două me-ciuri-test, în compania reprezen-tativei secunde a Cehiei, sâm-bătă, la Buzău, și duminică, la Ploiești. Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea (1, 40 p), susține, astăzi, de la ora 18.00, pe teren propriu, partida cu Universitatea Cluj (2, 30 p), restanță din etapa a 21-a a Ligii Naționale. Derby-ul campionatului este transmis în direct de Digi Sport Plus.