DJST trage linie la finalul sezonului estival. "A fost o vară bogată în evenimente sportive"

Nu mai e mult și sezonul estival se va închide, iar odată cu venirea timpului rece, competițiile sportive se vor reîntoarce în săli. La sfârșit de august, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța (DJST) pregătește competițiile cu care va închide vara anului 2015.Sfârșitul lunii august le oferă constănțenilor posibilitatea de a fi spectatori, ori participanți la unele dintre cele mai frumoase competiții.Sâmbăta și duminica aceasta, pe faleza Cazinoului, va avea loc turneul de streetball „Constanța Street Play Casino Streetball” și tot în week-end, se va organiza a cincea ediția Aqua Challenge, maraton de înot în Marea Neagră, care se va desfășura în zona plajei Trei Papuci. Sâmbătă și duminică, pe stadionul „Mihail Naca”, se va desfășura „Trofeul Tomis” la mini-rugby. Meciurile se vor disputa în intervalul orar 9.00-13.00.Săptămâna viitoare, începând de pe data de 25 august și până pe 28, va avea loc Campionatul Național de oină pentru juniori 1, 2 și 3, pe stadionul „Constructorul - Cleopatra”, urmând ca în perioada 28-30 august, pe plaja „Cazino”, să se desfășoare Campionatul Național de oină pe plajă la aceleași categorii. Și chiar dacă vara pare că ne părăsește, jocurile pe plajă continuă, astfel că în perioada 28-30 august este programat un Festival de beach handball.Despre vara aceasta și evenimentele petrecute pe litoral, reprezentanții DJST mărturisesc că sunt mulțumiți de cum au decurs lucrurile.„Vara aceasta a fost mai bogată în evenimente sportive decât a fost cea de anul trecut. Am avut mai mult competiții pe plajă. Având nisipul și marea foarte aproape, mai multe discipline și-au ajustat cerințele și au organizat concursuri pe plajă, de exemplu oina. Suntem privilegiați că ne aflăm la malul Mării Negre. Am avut evenimente de sezon care au prins foarte bine la public. La orice competiție îmbinăm utilul cu plăcutul. De asemenea, anul acesta, am avut evenimente la mai multe ramuri de sport. Am susținut orice disciplină de la fotbal, la handbal, la arte marțiale, pescuit, yachting, baschet”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Orzan, consilier DJSTChiar dacă programul DJST a fost unul stufos, remarcăm faptul că orașul nostru nu este ales ca fiind gazda competițiilor de beach volley.„La anul poate ne vom face temele mai bine și vom aduce voleiul de plajă acasă. Într-adevăr, este păcat ca diverse competiții de beach-volley să nu se dispute la Constanța”, a adăugat Orzan.