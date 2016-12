Djokovici l-a învins pe Nadal şi a câştigat Australian Open în cea mai lungă finală din istorie

Djokovici l-a învins pe Nadal și a câștigat Australian Open în cea mai lungă finală din istorie

Sâmbătă, 28 Ianuarie 2012.

Tenismanul sârb Novak Djokovici, numărul 1 mondial, a câștigat, pentru al doilea an consecutiv, Openul Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, după ce l-a învins, în cinci seturi, scor 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5, pe numărul 2 mondial, spaniolul Rafael Nadal.Aceasta a fost cea mai lungă finală din istoria turneelor de Grand Slam, cinci ore și 53 de minute, depășind duelul dintre Ivan Lendl și Mats Wilander, în 1988, la US Open, care a durat patru ore și 54 de minute.Djokovici, în vârstă de 24 de ani, a câștigat al treilea Grand Slam consecutiv, după Wimbledon și US Open în 2011.Sârbul are acum 29 de turnee câștigate, din care cinci de Grand Slam. Rafael Nadal, în vârstă de 25 de ani, rămâne cu 46 de titluri în palmares, din care zece de Grand Slam.