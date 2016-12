Divizia A1 la volei masculin

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, CVM Tomis a câștigat cu greu meciul împotriva celor de la Phoenix Șimleul Silvaniei, scor 3-2 (20-25, 25-16, 23-25, 25-13, 15-9), contând pentru etapa a VII-a a Diviziei A1 la volei masculin. A fost o victorie muncită din greu pentru constănțeni, la numai două zile de la succesul cu Fenerbahce, din Liga Campionilor (3-0). „Cam la fel am pățit și după meciul de Liga Campionilor de la Moscova, acea înfrângere cu CSM București. Am discutat vineri cu jucătorii, le-am explicat ce se poate întâmpla, dar este foarte dificilă recuperarea după un meci cum a fost cel cu Fenerbahce. Nu atât fizică este problema, cât mentală. Le-a fost greu și la antrenament, și la meci. Suntem mai buni decât echipa din Șimleu, dar am jucat cu multe oscilații. Important este că am învins până la urmă, chiar dacă am pierdut un punct. Campionatul e lung și acum trebuie să ne concentrăm asupra meciului următor și să încercăm să jucăm mai bine”, a declarat antrenorul CVM Tomis, Radovan Gacic. CVM Tomis Constanța (antrenori, Radovan Gacic și Erkan Togan): Javier Gonzalez - Olli-Pekka Ojansivu, Andrei Spînu, Mladen Bojovic, Milos Terzic, Dan Borota - Răzvan Tănăsescu - libero. Au mai jucat: Sergiu Stancu, Igor Merkushev, Marin Lescov. Etapa viitoare, CVM Tomis va juca cu Știința Explorări Baia Mare, în deplasare, pe 26 noiembrie. Iată și alte rezultate ale etapei: Steaua - Dinamo 0-3, CSM Agronomia - U Cluj 3-0, SCM Craiova - Unirea Dej 2-3.