Diseară, CFR - Bordeaux, meci de primăvară europeană

CFR Cluj încearcă să ia o opțiune serioasă pentru calificarea în primăvara europeană în meciul de diseară, de pe teren propriu, cu Bordeaux, din etapa a patra a grupei A a Ligii Campionilor. CFR are 4 puncte și e pe 2 în clasament, iar francezii, cu 3 puncte, sunt ultimii în ierarhie. Meciul începe la ora 21,45 și e în direct la Pro TV. În cealaltă partidă din grupă, se joacă AS Roma (3 puncte, locul 3) - Chelsea (7p - 1), tot de la 21,45, sport.ro transmițând în direct disputa. Celelalte partide de diseară sunt: B: Anorthosis Famagusta (4p - 2) - Inter Milano (7p - 1), Werder Bremen (3p - 3) - Panathinaikos (1p - 4); C: Sporting Lisabona (6p - 2) - Șahtior Donețk (3p - 3), FC Barcelona (9p - 1) - FC Basel (0p - 4); D: Liverpool (7p - 1) - Atletico Madrid (7p - 2), Olympique Marseille (0p - 4) - PSV Eindhoven (3p - 3). Steaua joacă mâine seară (ora 21,45, Pro TV), în Franța, cu Lyon.