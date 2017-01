Directorul departamentului de organizare al Farului părăseşte clubul

Directorul departamentului de organizare al Farului părăsește clubul

Constantin Stamate a declarat că a solicitat încetarea raporturilor contractuale, din pricina unor probleme personale, care i-au afectat și starea de sănătate și care îl împiedică să facă față cu brio sarcinilor de serviciu. Directorul departamentului de organizare al Farului, Constantin Stamate, nu mai este, de ieri, la club. După cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, Stamate s-a hotărât să părăsească Farul și să ia pauză o perioadă din cauza unor probleme familiale (mama sa a murit în urmă cu trei săptămâni), care l-au afectat foarte mult. „Nu mi-am dat demisia, ci am solicitat încetarea raporturilor con-tractuale, pe cale amiabilă. Plec din pricina evenimentelor nefericite petrecute în ultimul timp în viața mea, care mi-au afectat inclusiv starea de sănătate și care mă împiedică să fiu concentrat și să dau randament maxim în ceea ce privește în-deplinirea obligațiilor de serviciu. Acesta este singurul motiv. Am nevoie de o perioadă de odihnă. Pe marginea demersului meu, am avut o discuție cu unul dintre investitori. Sper că noii patroni mă vor înțelege. Le mulțumesc pentru colaborare tuturor celor cu care am lucrat la Farul, șefi și subordonați, de când am venit la club, în anul 2005. Îi sunt recu-noscător familiei Bosînceanu pentru că mi-a oferit șansa de a activat la Farul și pentru ajutorul pe care mi l-a dat, în multe momente, după cum le mulțumesc și noilor investitori că au avut încredere în mine, menținându-mă în aparatul administrativ”, ne-a spus Constantin Stamate. După ce au avut pauză luni, jucătorii Farului au revenit ieri la antrenament, Marius Șumudică și Gică Butoiu conducând un an-trenament, după-amiază, pe terenul secund. Au participat 25 de „marinari”: Sardescu, Fl. Dobre, Vlas - portari; Mățel, Diogo, Papp, Barbu, Buzea, Bubuleandră, Gaston, Pașcovici - fundași; B. Andone, Andrade, M. Soare, B. Teekloh, Cristocea, Păcuraru, Rusmir, L. Mihai II, C. Matei, Mansur, L. Leu - mijlocași; Chico, M. Ene, Fatai - atacanți. În urma problemelor medicale cu care se confruntă, la umăr, respectiv la spate, Vlas și B. Teekloh au părăsit mai repede antrenamentul. La miuța de final, a participat și Butoiu, care a dat și câteva goluri. „Marinarii” au astăzi două ședințe de pregătire, iar joi, vineri și sâmbătă (când intră în cantonament pentru disputa cu FCM Bacău, de duminică, de pe teren propriu) - câte una.