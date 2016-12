Diogo Andrade, de la Farul, a jucat la echipa naţională cu Cristiano Ronaldo

Diogo Andrade, de la Farul, a jucat la echipa națională cu Cristiano Ronaldo

În urmă cu șapte - opt ani, mijlocașul „marinarilor” era pe picior de egalitate cu actuala super-vedetă a lui Real Madrid, cu care a fost și coleg de cameră în cantonamentele de la loturile de juniori ale Portugaliei. Cristiano Ronaldo și Diogo Andrade s-au intersectat la echipele naționale de juniori ale Portugaliei, unde au fost colegi. De fapt, cei doi s-au întâlnit prima dată la selecționata regională a Lisabonei, Diogo venind din sectorul juvenil al lui Belenenses, Cristiano Ronaldo - de la Sporting. Peste câțiva ani, în 2002, nu au ratat nici turneul final al Campionatului European Under-17, din Danemarca. „Am jucat cu Ronaldo de la 16 la 19 ani. Eram prieteni buni. Primul meci al nostru la formația reprezentativă a fost unul contra Africii de Sud, pe care l-am câștigat cu 2-1, golurile Portugaliei fiind marcate de mine și de Cristiano”, rememorează Diogo, pentru „Cuget Liber”. Atât actualul jucător al Farului, cât și echipierul lui Real Madrid sunt născuți în anul 1985, Ronaldo împlinind 25 de ani de două luni, în vreme ce Andrade își va serba ziua de naștere pe 23 iulie. Pe perioada junioratului, Diogo era considerat la fel de bun ca Ronaldo. Între timp însă, carierele celor doi au cunoscut destinații diametral opuse. Cristiano a fost promovat de româ-nul Ladislau Boloni la seniorii lui Sporting, de unde a ajuns ulterior la Manchester United și la Real Madrid, iar în 2008 a cucerit Balonul de Aur. Diogo n-a avut norocul unui transfer la Benfica Lisabona, trecând apoi, rând pe rând, pe la echipe fără nume răsunătoare, precum Bournemouth, Dorchester Town (Anglia), Stade Lavallois (Franța), Portimonense (Portugalia), UTA (România), Vihren Sandanski (Bulgaria), iar în 2009 a ajuns la Farul. „Pe când aveam 17 - 18 ani, a vrut să mă ia Benfica, dar nu s-a înțeles cu Belenenses, care a cerut prea mulți bani. De asemenea, la vârsta de 15 ani, am fost remarcat de Bayern Munchen, la un turneu efectuat cu Belenenses în Belgia, unde am jucat și cu Real Madrid. Mama mea s-a opus însă transferului, considerând că sunt prea mic să plec în Germania”, povestește Diogo Andrade, care este singur la părinți. Au intrat cu mașina de golf în pom Mijlocașul dreapta al Farului își amintește de o întâmplare amuzantă care-i are actori pe el și pe Cristiano Ronaldo. „Eram în cantonament la juniori și, la inițiativa lui Ronaldo, am luat o mașină de golf de pe un teren din preajma hotelului pentru a ne plimba cu ea. Am lovit-o însă de un pom, avariind-o. Antrenorul s-a supărat, amenințându-ne că ne va pune să plătim stricăciunile, dar, până la urmă, am scăpat”, râde Diogo, care a fost de multe ori coleg de cameră cu Cristiano la loturi. „Ultima dată m-am întâlnit cu el la Lisabona. El juca la Manchester, eu la UTA”, spune Andrade. Provine dintr-o familie înstărită Ca toți portughezii, mijlocașul Farului are mai multe nume și prenume, chemându-l Diogo Manuel Bebiano Cepeda David de Andrade. Este singur la părinți și provine dintr-o familie înstărită, care administrează mai multe afaceri. Tatăl său a patentat un sistem electronic de plată a taxei de autostradă și un sistem de carduri. A jucat contra lui Blackburn Diogo a ajuns în Anglia în 2004, dar nu a fost păstrat de Bournemouth, deși a impresionat în probe, fiind folosit și în meciul în care echipa sa a eliminat Blackburn din Cupa Ligii Angliei. De la Bournemouth a ajuns la satelitul Dorchester Town, unde a susținut 20 de meciuri, înscriind patru goluri și având 11 pase decisive. Chico și Gaston l-au bătut Andrade s-a confruntat în Liga a doua din Portugalia cu doi dintre actualii săi colegi de la Farul, Chico și Gaston. Diogo juca la Portimo-nense, Chico la Trofense, iar Gaston la Estoril. Trofense - Portimonsese a fost 4-1 (Chico marcând un gol), iar în retur s-a înregistrat 1-1. Pe teren pro-priu a câștigat și Gaston, cu 3-1. I-a avut adversari pe Clichy, Senderos și Barnetta Portugalia a jucat în grupa de la Europeanul U-17 din 2002 cu Franța (0-2), Elveția (0-1), cea care avea să câștige trofeul, și Ucraina (2-1), lusitanii nedepășind seria. Printre adversarii lui Diogo Andrade și compania s-au numărat jucători cunoscuți acum, precum Clichy, Lejeune (Franța), Barnetta sau Senderos (Elveția). Poartă ghete galbene, primite de la Helder Postiga Diogo Andrade joacă actualmente cu o pereche de ghete care au ajuns la Constanța de la celebrul Helder Postiga, atacantul lui Sporting Lisabona. Postiga este prieten bun cu celălalt portughez al Farului, Chico, amândoi jucând în trecut la juniorii lui FC Porto. Au ținut legătura, iar, de curând, Helder i-a trimis lui Chico două perechi de ghete, de culoare galbenă. Mărimile nu s-au potrivit însă, astfel că Chico nu le-a putut folosi, o pereche ajungând la Andrade, iar una la Dănuț Prodan. Diogo a jucat cu ghetele noi în meciurile cu Sportul Stu-dențesc și Victoria Bră- nești. *** „Chico este cel mai bun prieten al meu de la Farul. Când avem liber de la echipă, petrecem mult timp împreună. Îmi place Constanța, iar vara am înțeles că este foarte frumos pe litoral. M-am obișnuit cu mâncărurile din România, iar după ciorbe pot să spun că mă dau în vânt” Diogo Andrade, mijlocaș FC Farul *** „În adolescență, Diogo Andrade era considerat la fel de bun ca Cristiano Ronaldo, colegul său de la echipa națională a Portugaliei” Wikipedia