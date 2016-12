Europa League, etapa a 6-a a grupelor

Dinamo visează la calificare

Singura dintre cele patru echipe din România care mai are șanse la calificarea în primăvara Europa League, Dinamo, își joacă diseară ultima carte. De la ora 20, în direct la Pro TV, „câinii” evoluează în Grecia, pe terenul lui Panathinaikos, și, deși au șanse reduse, visează totuși la o victorie la alt scor decât 1-0 (cu cât a bătut formația elenă în tur), rezultat cu care ar ocupa al doilea loc în grupa F și ar merge mai departe, alături de liderul Galatasaray. Turcii joacă diseară, tot de la ora 20, în fieful lui Sturm Graz, într-o partidă care nu mai are importanță. Clasament: 1. Galatasaray - 13p, 2. Panathinaikos - 9p, 3. Dinamo - 6p, 4. Sturm Graz - 1p. Cealaltă echipă românească ce are meci diseară, CFR Cluj, nu mai are nicio emoție, calificarea s-a dus de etapa trecută, așa că ultima partidă, acasă, cu PSV Eindhoven (ora 22,05, sport.ro), e doar de palmares. Olandezii sunt deja calificați, iar a doua echipă care va accede în „16”-imi se va stabili în urma celui de-al doilea meci de diseară, Sparta Praga - FC Copenhaga (în tur, au câștigat danezii, cu 1-0). Clasament: 1. PSV - 11p, 2. FC Copenhaga - 7p, 3. Sparta - 7p, 4. CFR - 3p. Restul echipelor din România, care și-au risipit și ele șansele de calificare, joacă mâine, după programul: grupa A: Dinamo Zagreb - FC Timișoara (20, sport.ro); H: Steaua - Twente Enschede (22,05, PRO TV).