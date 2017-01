Dinamo şi Rapid forţează accesul în grupele Cupei UEFA

Diseară

Dinamo și Rapid forțează accesul în grupele Cupei UEFA

Dinamo și Rapid susțin, astăzi, partidele din manșa secundă a turului întâi al Cupei UEFA, încercând să se califice în grupele competiției. „Spartanii" evoluează în Suedia, contra lui IF Elfsborg, de la ora 20, în direct la Prima TV, în vreme ce giuleștenii joacă acasă, cu FC Nürnberg (Germania), partida începând la ora 17 și fiind transmisă la TVR1. Șanse mai mari de a accede în grupe are Rapidul, după 0-0 în deplasare. Antrenorul Cristiano Bergodi nu îl va putea folosi în continuare pe portarul Dani Coman, în vreme ce Emil Dică și Costin Lazăr s-au refăcut. Înfrântă la București, cu 2-1, Dinamo are o misiune dificilă la Boras, unde e frig și se va juca și pe un teren artificial. La Dinamo, nu va juca Cl. Niculescu, accidentat, iar Boștină nu are drept de joc în Cupa UEFA.