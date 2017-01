Dinamo a câştigat cu arbitrii

Aseară, la Constanța, FC Farul a pierdut cu 0-1 în fața „câinilor roșii“

Dinamo a câștigat cu arbitrii

Dinamo a avut nevoie de implicarea arbitrilor pentru a câștiga la Constanța. Farul nu numai că a rezistat în fața campioanei, dar i-a pus probleme serioase, a avut ocazii mari, a dominat-o și merita cel puțin un egal. A venit însă minutul 85, când Ad. Cristea a făcut 0-1, la o fază în care un jucător constănțean era căzut, iar jocul nu a fost oprit și nici Dinamo nu a dat mingea afară. Meci excelent reușit de Farul aseară, în fața campioanei. „Rechinii” au jucat cu mult curaj și încrâncenare. În multe momente ale jocului, au făcut din Dinamo o echipă anonimă. În prima repriză cel puțin, toate ocaziile au fost ale Farului: Gheară (min. 9, 35), E. Nanu (min. 37), Băcilă (min. 43). Dinamo nu a tras niciun șut pe poartă până la pauză, nu a fost lăsată să-și facă jocul și a suferit mult. În partea secundă, „câinii” au reușit să-și creeze și ocazii, dar și Farul a menținut același nivel ridicat, ieșind un joc excelent, în care ambele formații au fost la un pas de a înscrie. Marilor situații ale lui Todoran (min. 53, bară) și Guriță (min. 71), oaspeții le-au replicat prin Cl. Niculescu (min. 60), Fl. Bratu (min. 84), Curcă intervenind salvator, și Ad. Cristea (min. 75, bară). Într-un meci în care, fără dubiu, Farul merita cel puțin un punct, diferența a făcut-o un detaliu, arbitrajul, Cristi Balaj neoprind jocul la golul lui Ad. Cristea (min. 85), cu toate că un jucător de la Farul, Pătrașcu, era căzut la pământ. Deși la faze similare pentru Dinamo procedase altfel, acum a judecat invers, favorizând golul victoriei „câinilor”. Și nu a fost singura situație în care a aplicat două regulamente. „Îmi pare rău de rezultat. Am jucat bine. Nu numai că i-am ținut piept campioanei țării, dar am și dominat-o pe alocuri. Contează însă cine a câștigat. Nu am ce să le reproșez băieților. Au încercat, au vrut, s-au dăruit și au și realizat. Păcat de rezultat. Îmi pare rău de jucători. Am fi meritat cel puțin un meci egal. 