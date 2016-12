„Din prime şi din două kile de carne e greu de trăit“

„Din prime și din două kile de carne e greu de trăit“

Ioan Sdrobiș a subliniat efortul din tur al jucătorilor, de a căror muncă îi pare rău. „În ciuda tuturor problemelor, băieții s-au supus. Nu au pierdut niciun joc acasă, deși vedeți câte potlogării se fac în fotbalul românesc. Deși am alcătuit lotul în doar trei zile și nu am avut pregătire centralizată, am cucerit 20 de puncte, care puteau fi și mai multe, dacă nu eram vitregiți de arbitri. Sunt luni bune de când băieții nu și-au mai luat salariile. Din prime (nu foarte mari) și din două kilograme de carne la o masă, pe care, săptămână de săptămână, ne chinuiam să o împărțim, e greu de trăit”, a arătat „Părintele”.