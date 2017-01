Diana Vlad a cucerit medalia de aur la Maratonul de la Sulina

La Sulina, s-a dat startul celei de-a treia ediții a Maratonului Delta Dunării, competiție care face parte din seria de maratoane „Din dragoste pentru România și istoria ei”. Aproximativ 70 de atleți au participat la probele individuale de maraton, de semimaraton și de 5 km. Startul competiției a fost dat de fosta campioană mondială Elena Fidatov Moruzov. Din Constanța, au participat Ștefan Nan, care s-a clasat pe locul al doilea la semimaraton, cu timpul de 1 h 12 min 30 s, și Diana Vlad, câștigătoarea maratonului feminin, după 3 h 54 min 45 s. La maratonul general, Diana a fost cea de-a treia concurentă care a ajuns la linia de finish.„Rezultatul meu se datorează lui Vasile Tilibașa, unul dintre atleții veterani ai Constanței, cu care fac pregătirea. Antrenamentele se fac zilnic și după un program gândit pentru performanță. Alerg de doar un an jumătate și am avut o evoluție rapidă. Anul acesta, am alergat cinci maratoane, trei de plat și două montane. Pentru anul acesta nu mai am niciun obiectiv major. Trebuie să am o perioadă de revenire, după care să fac pregătirea pentru anul următor. Am făcut tot timpul sport, dar nu de performanță. La Asociația Sana Sport, am cunoscut sportivi cu mai multă experiență și am în-ceput să alerg ca la carte”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Diana Vlad.Maratonul Deltei Dunării s-a desfășurat pe faleză, pe străzile din Sulina și pe drumul care leagă Sulina de Sfântu Gheorghe, pe o por-țiune de pietriș, dar și pe malul mării. Atleții au avut parte de o vreme capricioasă, cu puțină ploaie și vânt. Competiția a cuprins și o ștafetă pentru copii, unde au alergat 42 de participanți. Atletul veteran Ilie Roșu a alergat maratonul cu numărul 97 cu drapelul României, de data aceasta având și steagul Uniunii Europene. Cel mai vârstnic concurent a fost Gheorghe Moșion, de 81 de ani, din Arad.