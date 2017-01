Diana, aruncă de la 9 m!

„Ce se întâmplă cu Diana (n.n. - Druțu), că nu prea aruncă de la 9 m?”, a fost întrebat antrenorul principal al CS Tomis Constanța, Dumitru Muși, în legătură cu una dintre elevele sale, la finele meciului pierdut cu Oltchim, 26-31. „Vă rog s-o întrebați pe ea, să-i spuneți și ei treaba aceasta, că pe mine nu mă crede, când îi zic. S-a pregătit bine, atât la echipa de club, cât și la lotul național, dar are o notă de teamă, de reținere în joc. Se pare că încă nu reușește să-și pună în valoare calitățile care ar favoriza-o. Le caută pe cele care o pun în imposibilitatea de a descurca jocul (depășirile, bătaia cu adversarul), în detrimentul a ceea ce ar putea ea să rezolve mai bine, că de aceea am și adus-o, golul, pe care ar putea să-l înscrie mai ușor, profitând de talie”, a declarat Muși. Tehnicianul este de părere că atât Druțu, cât și Ana-Maria Stoica au încă de demonstrat la Tomis. „Ana-Maria e tânără, e adevărat, dar parcă ar trebui, și ea, și Druțu, să înceapă să demonstreze că sunt de folos echipei”, a punctat Muși.„Ce se întâmplă cu Diana (n.n. - Druțu), că nu prea aruncă de la 9 m?”, a fost întrebat antrenorul principal al CS Tomis Constanța, Dumitru Muși, în legătură cu una dintre elevele sale, la finele meciului pierdut cu Oltchim, 26-31. „Vă rog s-o întrebați pe ea, să-i spuneți și ei treaba aceasta, că pe mine nu mă crede, când îi zic. S-a pregătit bine, atât la echipa de club, cât și la lotul național, dar are o notă de teamă, de reținere în joc. Se pare că încă nu reușește să-și pună în valoare calitățile care ar favoriza-o. Le caută pe cele care o pun în imposibilitatea de a descurca jocul (depășirile, bătaia cu adversarul), în detrimentul a ceea ce ar putea ea să rezolve mai bine, că de aceea am și adus-o, golul, pe care ar putea să-l înscrie mai ușor, profitând de talie”, a declarat Muși. Tehnicianul este de părere că atât Druțu, cât și Ana-Maria Stoica au încă de demonstrat la Tomis. „Ana-Maria e tânără, e adevărat, dar parcă ar trebui, și ea, și Druțu, să înceapă să demonstreze că sunt de folos echipei”, a punctat Muși.