„Diamantele“ constănţene, patru cupe la Dance Star World Tour

Reușită de excepție pentru dansatorii de pe Litoral

„Diamantele“ constănțene, patru cupe la Dance Star World Tour

Școala de dans Diamonds din Constanța a fost protagonista de succes a unui turneu de rang mondial a cărei finală s-a ținut în Croația, la Porec. Evenimentul, denumit Dance Star World Tour ESDU, a reunit 5.000 de dansatori din peste opt țări, participanți la 12 categorii. La secția Urban Styles, "diamantele" din Constanțaau obținut două premii întâi,o clasare pe ultima treaptă a podiumului și încă un premiu special pentru cea mai bună prezență feminină din concurs.Dansatorii de la Diamonds Dance School au participat cu două grupe - una de seniori, una de copii, la finala turneului Dance Star World Tour, în Croația, unde au câștigat patru cupe, printre care și un premiu special, toate la secția Urban Styles. Primele două cupe au fost obținute la categoriile de grup.Astfel, formația "Diamonds Kids" (în componența Bianca Gornea, Daria Maria Sima, Diana Butnariu, Andreea Căpușan, Miruna Stavropol, Miruna Spătaru, Miriana Gavrilă) a obținut locul 1 la categoria grup copii, cu coregrafia "Join The Party". De asemenea, această grupă a fost nominalizată pentru cea mai bună coregrafie din competiție.Echipa de seniori "Diamonds Crew" (în componența Constantin Cristiu - coregraf, Denis Amet, Raluca Oprea, Ruxandra Mihăilă și Adrian Enache - dansatori) nu a avut aceeași baftă ca cei mici și a luat doar locul 3, cu coregrafia "Love The Day", la categoria grup seniori."Puteam lua primul loc, dar am dansat de două ori. Juriul a fost indecis în privința câștigătorului, astfel că a ales cele mai bune patru echipe (din 15) și le-au pus să mai danseze o dată. Noi am fost luați cam din scurt, eram obosiți și nu am mai avut aceeași prestație din punct de vedere al coregrafiei. În schimb, am dansat pentru public și am ridicat sala în picioare. Însă pentru faptul că nu am fost la fel de curați în mișcări ca prima oară, nu am reușit să obținem primul loc", a declarat, pentru "Cuget Liber", coregraful Diamonds, Constantin Cristiu.Bianca Gornea, cea mai bună dansatoare din concurs!Tânăra talentată și câștigătoare a primului loc la categoria solo copii a secției Urban Style, Bianca Ana-Maria Gornea a primit un premiu cu totul și cu totul special. În vârstă de doar zece ani, constăn-țeanca a intrat în posesia premiului "Best Female Talent", fiind considerată cea mai bună prezență feminină din concurs (secțiile Open, MTV Commercial și Urban Styles)!O altă evoluție de apreciat este cea a Dariei Maria Sima, care s-a poziționat pe locul V la solo copii - Urban Styles, fiind nominalizată și la premiul "Best Costume"."Am făcut o figură extraordinară. Este prima noastră participare internațională. Știam că va fi concurență destul de mare, dar ne-am luat inima în dinți și ne-am dus, cu speranța că ne vom întoarce măcar cu o cupă acasă. Dar iată că ne-am întors cu patru cupe și două nominalizări. Evenimentul a fost difuzat și online, unde un număr mare de persoane ne-a urmărit. Pentru noi, a fost o experiență foarte tare!", ne-a mai spus coregraful Constantin Cristiu.