Dezvăluire-şoc: Marius Niculae îi cerea prostituate lui Nuţu Cămătaru!

Dezvăluire-șoc: Marius Niculae îi cerea prostituate lui Nuțu Cămătaru!

Ştire online publicată Joi, 22 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Numele atacantului dinamovist apare în stenogramele unui dosar cu prostituate. Conform informațiilor, Marius Niculae i-ar fi cerut o "fetiță" lui Nuțu Cămătaru, intermediar fiind un anume "Ion".Evenimentul Zilei a publicat discuția telefonică pe care "Ion" a avut-o cu Nuțu Cămătaru, primul solicitând două femei, una fiind "rezervată" lui Marius Niculae."Vrea două femei, mă, Marius Niculae, fotbalistul ăla și cu încă unu'. În seara asta. Și am zis mai curate, mai... La cine dracu' să mă duc?", a spus "Ion"."Păi, și dacă nu, te duci la discotecă. La Flamingo, acolo!", răspunde Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru.Discuția a avut loc pe 3 iunie 2002, zi în care Niculae se afla în vacanță, în Maldive!"Nici nu știu dacă eram în țară în ziua respectivă. Mă aflam deja în Maldive, în vacanță. Poate că am cerut fete pentru Cristiano Ronaldo! Portughezul era mai tânăr și mai urâțel pe atunci. Nu mai spun că era și mai puțin cunoscut. Am glumit cu chestia aia. Cum poate crede cineva că eu apelam la cămătari pentru a lua o femeie. Sunt chiar așa urât să nu mă descurc singur? Sunt și frumos, și bogat", a declarat Marius Niculae."Sunt destui care se folosesc de numele meu. Câți nu se dau prieteni cu mine? Și ce dacă apare acel Ion? Nu apare că aș fi cerut eu direct, iar asta e tot ceea ce contează. În rest, oricine poate spune orice dorește ", a mai adăugat atacantul dinamovist.