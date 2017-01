Dezastruos

Ştire online publicată Luni, 30 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Am avut parte de un început dezastruos de campionat, atât prin prisma scorului, cât și a jocului. Începutul partidei a fost ezitant pentru ambele formații, dar, după primul gol, ne-am tăiat și nu ne-a mai ieșit nimic. Nu mă așteptam la o asemenea diferență. Sper și cred că nu aceasta este adevărata față a echipei. Am încredere că ne vom reveni în etapele viitoare, altfel ne va fi foarte greu să rezistăm în Liga 1 Constantin Gache, antrenor principal FC Farul