Dezastru total: FC Farul a ajuns pe ultimul loc!

Pt astia care tineti cu viitorul, trebuie sa luati in considerare faptul ca nu va fi echipa fanion a constantei, pt ca jucatorii cei mai buni vor fi vanduti la stana, ca pe vremea comunismului. Deci viitorul nu se va bate niciodata la campionat, poate la cupa, asa ca ce e atat bucurie? Tot ce va avea bun va trece intai pe la stelemea, apoi in afara. Obiectivul va fi mereu clasarea pe locurile de mijloc, si evitarea retrogradarii, exact ca farul. Si nu o spun eu, a spus'o chiar regele machidon. Daca obiectivul era campionatul, nu se vindeau jucatorii buni si se forma un lot puternic de la an la an, atunci da, reprezenta constanta, un oras mare si important, cu o echipa care se batea la campionat! In rest, sclavii stelei.

Adăugat de : Inteleptul, 5 noiembrie 2012

Bah frajerilor, voi nu intelegeti bah ca s a terminat cu farul? nu sint bani si performanta fara bani nu se poate face. Gata, toata lumea cu Viitorul...