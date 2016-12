Mai multe ştiri online: US Open

DEZASTRU la US Open! Jucătoare din top 10, OUT după prima zi

Ştire online publicată Marţi, 01 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Maria Șarapova s-a retras de la US Open din cauza unei accidentări, Ana Ivanovici a fost eliminată în primul tur, iar același lucru s-a întâmplat și cu Karolina Pliskova.Acestea au fost primele 3 șocuri de la US Open din acest an de pe tabloul feminin. Pe listă s-a mai adăugat și Carla Suarez Navarro.Ocupanta locului 10 WTA a pierdut surprinzător cu Denisa Allertova, locul 77 WTA.Jucătoarea din Spania a pierdut primul set după doar 27 de minute, scor 1-6. În al doilea set a cedat în tie-break, scor 6-7 (5), scrie gsp.ro