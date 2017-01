Derby-ul zilei, Spania - Croaţia. Cehia stă la pândă!

Euro 2016

Derby-ul zilei, Spania - Croația. Cehia stă la pândă!

Astăzi se vor decide ierarhiile finale ale grupelor C și D ale Campionatului European de fotbal din Franța.În grupa C, campioana mondială Germania întâlnește, de la ora 19, pe „Parc de Princes” din Paris, revelația Irlanda de Nord, echipă care a învins Ucraina în meciul precedent. Diferența de valoare dintre cele două reprezentative este mare, însă și în cazul unei înfrângeri britanicii păstrează șanse la calificarea de pe locul 3.În cealaltă partidă a grupei, de la aceeași oră, se întâlnesc Ucraina și Polonia. Ucrainienii sunt deja eliminați de la Euro, iar polonezii vor să facă golaveraj pentru a termina grupa pe prima poziție, în dauna Germaniei. În caz de egalitate perfectă, vor fi favorizați nemții, datorită fair-play-ului superior.Clasament Grupa C: 1. Germania (4 p, 2-0), 2. Polonia (4 p, 1-0), 3. Irlanda de Nord (3 p), 4. Ucraina (0 p).Meciul Spania - Croația, din grupa D, se dispută de la ora 22 și rămâne deschisă oricărui rezultat, un singur fiind lucru cert: calificarea Spaniei în optimile de finală. Astfel, jocul va decide care dintre cele două echipe va termina pe prima poziție. În cazul în care Spania învinge Croația, oferă Cehiei șansa să termine pe locul secund în eventualitatea unui succes cu Turcia, echipă fără punct sau gol marcat în disputele cu Spania și Croația, cu șanse infime de calificare.Clasament Grupa D: 1. Spania (6 p), 2. Croația (4 p), 3. Cehia (1 p), 4. Turcia (0 p).