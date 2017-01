Euro 2016

Derby-ul optimilor: Spania - Italia, de la ora 19

Astăzi, vor avea loc ultimele două dueluri din optimile de finală ale Campionatului European de fotbal din Franța.Capul de afiș al zilei este duelul dintre Spania și Italia, supranumit și „finala din optimi”, ce va avea loc de la ora 19, pe Stade de France din Saint Denis. Partida va fi arbitrată de o brigadă ce îl va avea la centru pe turcul Cuneyt Cakir și va fi transmisă în direct de Dolce Sport 1.„Nu trebuie să ne uităm statutul. Un meci în optimile de finală contra Spaniei ar trebui să ne entuziasmeze și să ne facă să jucăm precum am făcut contra Belgiei, o altă echipă ce se presupunea a ne fi superioară”, a declarat selecționerul Italiei, Antonio Conte, înaintea duelului cu Spania.Conte va părăsi naționala Italiei după acest turneu și va antrena pe Chelsea. Mijlocașul spaniol al londonezilor, Cesc Fabregas își avertizează antrenorul: „Echipa Spaniei este pregătită să repete scorul din finala europeană de acum patru ani”. La Campionatul European din 2012, disputat în Polonia și Ucraina, Spania a trecut fără drept de apel de „nerazzuri”, scor 4-0 (2-0).v v vÎn cel de-al doilea duel al zilei, de la ora 22, pe stadionul Allianz Riviera (Nice), se vor înfrunta pentru un loc în sferturile de finală Anglia și Islanda, revelația turneului. Meciul va fi transmis în direct pe Pro TV.Atacantul englez al celor de la Tottenham, Harry Kane, spune că este pregătit de duelul cu nordicii și că are mare încredere în coechipierii săi: „Trebuie să ne concentrăm 100%. Suntem extrem de încrezători în forțele proprii. Consider că suntem una din cele mai bune formații de la acest turneu final”.