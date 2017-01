Derby dobrogean pe „Farul“: Săgeata - Viitorul

Deseară, de la ora 19.00, stadionul „Farul“ va găzdui o partidă interesantă, între singurele echipe dobrogene din Liga I: Săgeata Năvodari și Viitorul, ele deschizând astfel etapa a VI-a. Orgoliile vor fi mari, iar lupta una aprigă pe teren, făcând ca miza pentru cele trei puncte să devină extrem de importantă.Dacă în urmă cu câteva zile, Săgetata Năvodari închidea etapa a V-a a Ligii I cu o înfrângere în fața lui FC Vaslui (0-1, luni), iată că, astăzi, runda a VI-a va fi deschisă, într-o manieră deloc favorabilă pentru elevii lui Tibor Selymeș, tot de Săgeata (ora 19.00, în direct pe Digi Sport 1). Jucătorii năvodăreni nu au avut prea mult timp de recuperare, însă tehnicianul echipei de pe litoral spune că, deși nu a fost o treabă ușoară, nu sunt probleme din acest punct de vedere.„Am jucat luni seara, am plecat de acolo și am ajuns dimineață la șapte în Constanța, deci am pierdut o noapte pe drum. Este un timp pierdut, dar am reușit să-i recuperăm pe jucători. Am avut două deplasări, cu tot cu cea de la Botoșani”, a spus antrenorul Săgeții, Tibor Selymeș.Cât despre partida din această seară, se pare că miza va fi una mare pentru Săgeata, având în vedere că echipa este deja la a doua înfrângere consecutivă (cu Vaslui și Timișoara).„Este un meci de șase puncte pentru noi, în care trebuie să câștigăm neapărat trei puncte. Dacă vom câștiga, vom putea să stăm mai liniștiți. Va fi o întâlnire dificilă, cu o echipă tânără, ambițioasă, dar noi dispunem de jucători cu experiență mai mare. Sper ca suporterii constănțeni să țină cu noi, pentru că Viitorul a plecat din Constanța”, a mai spus Selymeș.„Este momentul să ne arătăm adevărata valoare“„Jucăm cu o echipă care îmbină tinerețea cu experiența unora din jucători, mă refer la Dică, Ghionea, combinată cu dorința de afirmare a multora din tinerii din echipa lor, cum este Năstăsie, care la Steaua nu a avut șansă și dorește să demonstreze ceva aici. Jucătorii noștri sunt foarte motivați, chiar dacă au fost obosiți după ultimele deplasări. Cred că este momentul să ne arătăm adevărata valoare și să câștigăm. Nu este ușor să trecem prin două experiențe neplăcute”, a precizat antrenorul secund al Săgeții, Gabriel Manu.Meciurile tricolorilor cu Turcia și Ungaria, „o pauză bună“Între etapele a VII-a și a VIII-a ale Ligii I va fi o pauză de două săptămâni, cauzată de meciurile Naționalei din preliminariile Cupei Mondiale 2014, cu Turcia și Ungaria.„Va fi bună pauza din campionat. Nu stăm rău fizic, dar în aceste două săptămâni putem să ne punem pe picioare. Trebuie să ne menținem în prima ligă, acesta este obiectivul nostru”, a adăugat Tibor Selymeș.