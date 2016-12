„Depindem de noi, dar şi de rezultatele contracandidatelor“

Directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală:

„Depindem de noi, dar și de rezultatele contracandidatelor“

După înfrângerea de la Deva, care a provocat multă supărare în rândul conducerii clubului, CS Tomis nu concepe alt rezultat decât victoria în partida cu CSM Ploiești. Întâlnirea, programată sâmbătă, de la ora 11, la Sala Sporturilor, contează pentru etapa a 22-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Deși situația din clasament indică o diferență clară între cele două tabere, bătălia pentru puncte se anunță încrâncenată. Constănțencele ocupă locul șapte, cu 21 p, și păstrează șanse de calificare în cupele europene, în timp ce prahovencele se situează abia pe poziția a 13-a, penultima, cu 11 p, la două „lungimi” de locul 12 (salvator de la retrogradare), deținut de U Cluj. „Trebuie să facem tot ce se poate pentru a câștiga, să depășim momentul greu și, la ora meciului, să avem tonusul necesar. Pentru a ne îndeplini obiectivul, avem nevoie de victorii, dar, din păcate, depindem și de rezultatele contracandidatelor. Sper ca totul să se decidă pe teren, nu prin birouri sau pe la colțuri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Handbalistele constănțene au primit două zile libere de Paști, antrenamentele fiind reluate marți, sub comanda directorului tehnic Dumitru Muși și a antrenorului principal Mircea Bucă. În lot, nu sunt probleme deosebite, doar câteva jucătoare, precum Dorina Cărbune sau Cristina Georgescu, fiind afectate de contuzii ușoare. Pe de altă parte, este de așteptat ca replica CSM-ului să fie una consistentă, în condițiile în care Alexandra Cazacu, Anișoara Marcu, Andreea Dospin și Ramona Ștefan, handbaliste care au îmbrăcat, sezonul trecut, tricoul Tomisului, vor căuta să arate că merită o soartă mai bună. Celelalte partide ale rundei se desfășoară tot sâmbătă, după următorul program: HC Dunărea Brăila - HCM Buzău, Oltchim Râmnicu Vâlcea - U Cluj, HCM Baia Mare - HC Zalău, HCM Roman - KZN Slatina, HC Oțelul Galați - Rapid București. Meciul Rulmentul Brașov - Cetate Deva, scor 39-24, s-a jucat în avans. Ieri, într-o partidă restantă din etapa a 21-a, Oltchim s-a impus, în deplasare, în fața HCM-ului Buzău, scor 39-22. Randamentul stranierelor, sub așteptări La finele actualei stagiuni, conducerea CS Tomis va analiza prestația componentelor lotului și, în funcție de concluziile trase, se va decide dacă vor fi sau nu prelungite contractele unor handbaliste, în special cele transferate din străinătate. La momentul în care se va trage linie, va conta foarte mult dacă echipa își va îndeplini obiectivul - calificarea în cupele europene. „Așteptam mai mult de la azere, Marina Tankaskaya și Anna Djafarova, de la croata Filipa Ackar și maghiara Csilla Fekete. Nu le-am urmărit foarte mult înainte de a le aduce la Constanța, dar am tras învățămintele cuvenite. Totuși, am convingerea că pot da, la anul, un randament superior. După finele campionatului, vom discuta cu ele, vom vedea opțiunile și posibilitățile financiare”, a explicat directorul executiv al Tomisului, Traian Bucovală. Altfel, ultimele cinci etape de campionat se anunță foarte importante pentru extrema Dorina Cărbune și pivotul Alexandra Iovănescu, ambele aflate în atenția selecționerilor naționalei României. Dacă vor da satisfacție, ele ar putea fi incluse în lotul pentru „dubla” cu Belarus, din barajul pentru CM 2009.