Dennis Rodman, internat într-o clinică de dezalcoolizare

Fostul baschetbalist al echipei Chicago Bulls, Dennis Rodman, criticat pentru recenta vizită în Coreea de Nord, s-a internat într-o clinică specializată în probleme de alcoolism, a anunțat, sâmbătă, agentul său la CNN. "El s-a internat în acest centru și sunt foarte mândru. Ajunsese la un nivel foarte mare de intoxicație cu alcool. Când a revenit din Coreea de Nord am discutat și i-am spus că sunt îngrijorat pentru el", a declarat Darren Prince.Potrivit agentului, Rodman ar urma să rămână în acest centru între 28 și 30 de zile. Rodman, cunoscut pentru excentricitățile sale, dar și pentru cele cinci titluri obținute în NBA, întreține o relație personală cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, un mare pasionat de baschet. Recenta vizită a lui Rodman în Coreea de Nord, împreună cu alte foste vedete NBA, a provocat o dezbatere în Statele Unite, unde unii îi acuză pe foștii jucători că îl simpatizează pe conducătorul unui regim totalitar.Grupul de foști baschetbaliști a participat la un meci demonstrativ, la Phenian, în onoarea lui Kim Jong-un, cu ocazia serbării zilei sale de naștere, informează Mediafax. Dennis Rodman i-a cântat liderului "Happy birthday to you!". Aceasta a fost a patra vizită efectuată de Rodman în Coreea de Nord în decurs de un an.