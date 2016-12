Dennis Şerban şi Gică Butoiu au avut doar 14 jucători la antrenamentul de vineri

Dennis Șerban și Gică Butoiu au avut doar 14 jucători la antrenamentul de vineri

Dintre cei șase fotbaliști la care Farul a renunțat, Gosic s-a prezentat în continuare la pregătirea echipei mari. Tehnicienii Farului, Dennis Șerban și Gică Butoiu, au programat antrenamentul de vineri, 23 aprilie, singurul al zilei, pe terenul mare, având sub comandă doar 14 jucători. Dintre aceștia însă, trei (Senin, Portik și Gosic) nu au legătură cu echipa mare, astfel că, practic, efectivul primei formații a fost format din 11 „marinari”: Sardescu, Vlas, Neagu - Mățel, Pătrașcu, Păcuraru, Larie, Cristocea, Matei, Pantelie, Doicaru. În afară de Chico, Andrade, Ninu, Ene, Gosic și Rastovac, puși pe liber, nu au mai participat la antrenament Măcelaru, Fatai, D. Prodan, Tudorache, Ignat și Iovănescu (cedați Farului II pentru meciul de la Ianca), M. Soare, B. Teekloh, Gaston, Mansur și Henry (accidentați), iar B. Andone, învoit, se va întoarce la club luni, 26 aprilie, aducând răspunsul în privința viitorului său la echipă. Întrucât Farul a renunțat la sârbul Gosic, Viorel Căpriță, posibilul viitor director executiv al clubului, a fost surprins când l-a văzut la pregătirea primei formații. „Nu are ce căuta la echipa mare. Nu va mai fi aici”, a declarat Căpriță. Alți trei disponi-bilizați, Chico, Andrade și Ninu, au fost trimiși la echipa a doua, însă, vineri, întrucât satelitul nu a avut antrenament, jucând la Ianca, celor trei le-a fost oferită varianta pregătirii cu o echipă de juniori. Rastovac este și el plecat acasă, în Slovenia, urmând a reveni la Constanța luni. Viorel Căpriță a mai spus că Farul a demarat tratativele pentru rezilierea contractelor celor șase pe care a anunțat că nu mai contează. „Cu Ene ne-am înțeles deja. Chico și Andrade au același impresar, am încercat să-l contactăm, dar nu am reușit. Se va rezolva și situația lui Ninu”, a spus Căpriță. Accidentat în partida cu FC Botoșani, Marius Soare a suferit o entorsă de gradul II la genunchiul drept, posibil cu afectarea liga-mentelor. Doctorul Farului, Cristian Dobre, a declarat că situația exactă va fi cunoscută luni, 26 aprilie, când jucătorul va efectua un RMN. Sâmbătă, 24 aprilie, Matei va pleca la lotul național Under-19, care, între 3 și 8 mai, va participa, în Ungaria, la Turneul de Elită al preliminariilor Campionatului European. 7 etape au trecut de când Farul nu a mai câștigat un meci în campionat. Singura victorie din retur s-a înregistrat acum 55 de zile, pe 28 februarie, cu Dunărea Giurgiu, la Constanța. Succesul cu Cetate Suceava va fi primul al Farului după cinci înfrângeri și două egaluri, golaveraj 4-14.