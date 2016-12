Dennis Şerban a semnat cu Farul pe un an şi trei luni

Dennis Șerban a semnat cu Farul pe un an și trei luni

Dennis Șerban a semnat, vineri seară, la Constanța, contractul de director tehnic la Farul, iar de sâmbătă, 10 aprilie, fostul internațional își intră în pâine. Înțelegerea se întinde pe o perioadă de un an și trei luni. "Am venit cu inima și cu gânduri mari la Farul, un club de care mă leagă multe. Farul m-a format din toate punctele de vedere, m-a crescut și m-a educat ca om și ca fotbalist. Simt ceva special pentru această echipă. Nu-mi convine postura în care se află acum și vreau să-mi aduc și eu contribuția la revenirea cât mai rapidă a Farului în prim-planul fotbalului românesc. Sper să reușesc să realizez măcar jumătate din ce mi-am propus", a declarat Dennis, pentru "Cuget Liber". Fostul jucător al Farului crede în continuare în promovarea echipei în acest sezon. "E foarte greu, dar nu imposibil. Cât timp mai sunt șanse matematice, eu sper. Trebuie să facem tot ce depinde de noi, iar, duminică, la Sportul, să reușim victoria pe care ne-o dorim cu toții, deși ne aflăm într-o situație delicată, cu mulți indisponibili", ne-a mai spus Dennis. Șerban se bucură că va colabora pe banca tehnică cu Gică Butoiu, fostul său coleg de la Farul. "Îl cunosc foarte bine pe Gică, am jucat cu el și vom face un cuplu bun. Eu nu pot fără el, el nu poate fără mine. Sper să fim unul lângă altul mulți ani și să facem treabă. De rezultatele echipei eu răspund", a punctat Dennis, care crede că va sta și pe bancă duminică, în Regie.