Denisa Macovei şi Răzvan Roman, luptătorii de oţel ai Mangaliei

Denisa Macovei și Răzvan Roman, luptătorii de oțel ai Mangaliei

Pentru sezonul competițional viitor, CS Mangalia propune două nume: Denisa Macovei și Răzvan Roman. O luptătoare și un luptător cum și-ar dori să aibă la antrenament orice tehnician. Calitățile lor: dispoziție la efort, seriozitate și dorință uriașă de a face performanță. După ce, astă vară, au răscolit nisipul plajei „Laguna”, câștigând medalii la Cupa Mangalia la lupte libere, sportivii și-au reluat pregătirea specifică în sală. Zeci de ore de repetare a procedeelor, de fortificare și perfecționare a tehnicii, de educare a gândirii, de stăpânire a instinctelor. Totul pentru a avea un sezon 2009 / 2010 de succes. Dintre sportivii de la CS Mangalia, perspective frumoase au, în primul rând, Denisa Macovei și Răzvan Roman. v v v În vârstă de 15 ani, Denisa este elevă în clasa a IX-a B a Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia. Timp de șase ani, a practicat artele marțiale, la CSS-ul din localitate, dar a trecut la lupte în 2008. Antrenorul său este Marian Oancea, iar în palmares, apar deja titluri naționale la categoriile copii și cadeți. „Eram la antrenament, la karate, iar în celălalt colț de sală, se pregăteau luptătorii. Mi-am zis să încerc și acest sport, mi-a plăcut și nu l-am mai abandonat de atunci”, își amintește Denisa primul său contact cu luptele. Anul acesta, i-a mers destul de bine, câștigând medaliile de aur (la copii) și argint (la cadeți) la Cupa Mangalia la lupte pe plajă, categoria 70 kg, și participând, în pre-mieră, la Campionatul European de cadeți din Serbia. „Am avut emoții la Europene, e firesc, nu mai fusesem niciodată la un turneu în străinătate. M-am clasat, la final, pe locul 13, sper să nu îmi poarte ghinion, iar la anul să urc în ierarhie. Din 15 septembrie, am reluat pregătirile, iar pentru 2010, îmi doresc să am evoluții onorabile la campionatele naționale și internaționale și la Jocurile Mării Negre. Marele meu vis este să urc pe podium la Campionatele Mondiale și la Jocurile Olimpice”, ne spune Denisa, care, timp de două săptămâni, s-a antrenat alături de lotul național al Franței, sosit în cantonament pe litoral. Denisa nu neglijează nici cursurile școlare, 9,60 fiind media de absolvire a clasei a VIII-a. v v v Elev al Colegiului Economic Mangalia, în clasa a XII-a E, Răzvan este cu doi ani mai „bătrân” decât Denisa. Are 17 ani și nu mai puțin de 11 toamne l-au prins pe saltea. Acum, concurează în limitele categoriei 58 kg. A venit la sală în 1998, adus de tatăl său („avea prea multă energie!”), a prins drag de sport și de atunci nu a mai renunțat la lupte. „Colegii mei jucau fotbal, dar mie nu mi-au plăcut sporturile de echipă. Le-am preferat pe cele individuale și, cum am crescut printre luptători, le-am urmat spiritul și sfaturile”, ne spune Răzvan, medaliat cu aur la Naționalele de copii. Urcând la secțiunea cadeți, sportivul de la CS Mangalia a continuat să adune titluri, nelipsind de pe podium din niciun turneu intern. La Internaționalele României, a fost al cincilea, iar la Europenele din Serbia, al 13-lea. „La CE, m-a învins un georgian, dar, dacă aș rejuca acel meci, nu l-aș mai pierde niciodată. Debutul e greu în concursurile internaționale, abia am luat contact cu atmosfera marilor întreceri. Am acumulat experiență și sper să mai am ocazii de a arăta că pot mai mult”, afirmă tânărul luptător. Pentru Răzvan, sezonul nu s-a încheiat. În toamnă, el va participa la Cupa României pentru juniori, unde obiectivul nu poate fi altul decât câștigarea locului întâi. Pentru aceasta, s-a pregătit mult, inclusiv într-un stagiu comun cu luptători bulgari, susținut la Dobrici. v v v „Ambii sportivi sunt com-ponenți ai lotului național al României, sunt copii ascultători, exemplari, care au deja performanțe în palmares. Pentru la anul, le doresc să aibă rezultate și mai bune, iar noi ne străduim, în măsura posibilităților, să le oferim condițiile ideale de pregătire. În 2010, ne va fi mai greu, mai ales că am pierdut un sponsor important, pe Ioan Dima, decedat în vară. Sunt convins că Primăria Municipiului Mangalia, Consiliul Județean și Direcția Județeană pentru Sport Constanța, cărora le mulțumesc pentru sprijinul acordat, vor fi alături de noi și la anul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Luca, fost luptător de performanță, în prezent vicepreședinte al CS Mangalia, membru în Biroul Federal al Federației Române de Lupte - departamentul de marketing.