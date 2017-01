Denis Alibec a semnat cu Inter Milano

Atacantul de 18 ani al Farului, Denis Alibec, a semnat, vineri, un contract pe patru ani cu Inter Milano, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu, fostul finanțator principal al clubului constănțean, care l-a cedat definitiv campioanei Italiei pe vârful internațional de juniori. „Pentru un copil ca Alibec, acest transfer este, cu siguranță, extraordinar. Când o super-echipă ca Inter are o dorință atât de fermă de a achiziționa un jucător, îți e frică, club, să spui nu. Cluburile din România nu au o organizare strălucită în ce privește formarea tinerilor fotbaliști. Controlul, pregătirea și sistemul unui club ca Inter îi măresc de zece ori lui Denis șansele de a deveni un mare jucător. La vârsta sa, fotbaliștii se pierd foarte ușor. Am ținut cont de toate aceste elemente când am acceptat transferul. Dacă Denis va deveni un mare fotbalist, e o mândrie pentru Farul și Constanța că acest jucător a plecat de la noi”, ne-a spus Gheorghe Bosînceanu. „Sunt bucuros că am semnat cu Inter. În primul an voi juca la echipa de tineret a lui Inter, Primavera, după care sper să fac pasul la echipa mare”, a punctat și Alibec. Mama jucătorului a infirmat că, îna-inte de a pleca în Italia, Denis a tratat cu echipa turcă de ligă secundă Giresunspor, așa cum a spus președintele clubului, Olgun Peker.