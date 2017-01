Delta Tulcea şi FCM Bacău au pierdut acasă

Delta Tulcea și FCM Bacău au pierdut acasă

Ştire online publicată Luni, 07 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În etapa a patra a Ligii a II-a la fotbal, seria întâi, s-au înregistrat rezultatele: sâmbătă: Delta Tulcea - Tricolorul Breaza 0-1 (Puie 69), Sportul Studențesc - FC Snagov 5-2 (Curelea 1, 90+2, Nae 44, C. Gheorghe 49, Ferfelea 89 / Petrea 59, Petrescu 87), Săgeata Stejaru - CSM Rm. Sărat 2-0 (Jianu 44, Chițu 71), FCM Bacău - Gloria Buzău 2-3 (Vraciu 29, C. Marin 90+3a / R. Radu 23, 48, Boghițoi 79), Cetate Suceava - Concordia Chiajna 0-0, FC Botoșani - Victoria Brănești 0-2 (Olariu 62, C. Ispir 90); ieri: Dunărea Galați - Steaua II 0-0. Meciurile FC Farul - Petrolul Ploiești și Dinamo II - Dunărea Giurgiu au fost amânate, disputa „marinarilor” având loc miercuri, 16 septembrie, la Stejaru. Clasament Liga a II-a 1. Victoria Brănești 4 4 0 0 13-4 12 (+6) 2. Concordia Chiajna 4 3 1 0 6-1 10 (+4) 3. Delta Tulcea 4 3 0 1 8-2 9 (+3) 4. FCM Bacău 4 2 1 1 11-4 7 (+1) 5. Dunărea Galați 4 2 1 1 2-3 7 (+1) 6. Steaua II 4 1 3 0 4-3 6 (0) 7. FC Snagov 4 2 0 2 9-10 6 (0) 8. Tricolorul Breaza 4 2 0 2 2-5 6 (0) 9. Sportul 4 1 1 2 7-6 4 (-2) 10. Săgeata Stejaru 4 1 1 2 4-5 4 (-2) 11. Dunărea Giurgiu 3 1 1 1 3-5 4 (-2) 12. FC Botoșani 4 1 0 3 3-4 3 (-3) 13. Cetate Suceava 4 0 3 1 3-5 3 (-3) 14. FC Farul 3 1 0 2 5-8 3 (0) 15. Petrolul 3 0 2 1 2-5 2 (-4) 16. Gloria Buzău* 4 3 0 1 7-6 1 (+3) 17. Dinamo II 3 0 0 3 2-5 0 (-3) 18. CSM Rm. Sărat 4 0 0 4 0-10 0 (-6) Etapa viitoare Concordia Chiajna - Dinamo II, Victoria Brănești - Cetate Suceava, Petrolul Ploiești - FC Botoșani, Tricolorul Breaza - CSM Rm. Sărat, Steaua II - Delta Tulcea, Gloria Buzău - Dunărea Galați, Dunărea Giurgiu - FCM Bacău, Sportul Studențesc - Săgeata Stejaru, FC Snagov - FC Farul (duminică, 13 septembrie).