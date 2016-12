Delta Tulcea - FC Farul 2 - 0 / Vezi ce a declarat Ion Barbu după meci

5

Redactie Sport? aloooo!!!

ba frate cum ii angajeaza Mihalache pe toti neavenitii.... Au disparut de pe paginile ziarelor jurnalisti ca Bocai, Nedelea sau Pahomie... chia daca nu erau nici ei adusi de la Gazzetta dello Spot sau Marca...dar stiau ...cine joaca acasa si cine in deplasare... si erau dintre cei care stiu cum arata Stadionul FARUL si cu cine pot discuta in caz ca NU AU AFLAT DACA FARUL JOACA ACASA SAU NU... dl Aldea ar fi bine sa consulte si el www.liga2.ro sau www.ligab.ro in caz ca nu e familiarizat cu ele doua..iar daca sefii de la Cuget vor sa mai faca angajari sa caute oameni pasionati de sport nu genul de oameni care merg pe scoici acolo.