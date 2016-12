Delegatul Săgeata Năvodari, Mihai Guliu, după 1-3 cu Farul: „A fost un meci de vacanţă”

Delegatul Săgeata Năvodari, Mihai Guliu, după 1-3 cu Farul: „A fost un meci de vacanță”

După promovarea în Liga I, Săgeata Năvodari a venit relaxată, ieri, la meciul cu FC Farul, pe care l-a pierdut cu 1-3. Delegatul echipei năvodărene, Mihai Guliu, ne-a spus, la finalul partidei, că pentru echipa sa, întâlnirea cu „marinarii” a reprezentat un meci „de vacanță”.„A fost un meci de vacanță, pentru că noi am sărbătorit. Am venit cu jucătorii care n-au prea jucat în acest campionat. Au jucat câte 15-20 de minute, iar unii chiar deloc. Am vrut să facem un meci bun, să scoatem un punct, dacă se poate. Nu s-a putut. Farul și-a dorit din suflet să câștige acest meci. S-a văzut și în atitudinea lor de joc. La sfârșit, s-a văzut. Farul a fost mai bună decât noi. Și-au atins scopul și îi felicit”, a declarat Mihai Guliu.Săgeata Năvodari a încheiat campionatul pe locul 2, cu 46 de puncte.