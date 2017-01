Declaraţii Gheorghe Bosînceanu

Declarații Gheorghe Bosînceanu

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Prea multă bârfă la Farul "La Farul este prea multă bârfă. O parte a oficialilor, în loc să strângă rândurile și să facă ceva pentru club, doar vorbesc de fiecare dată. E inacceptabil ceea ce se întâmplă. Contribuie în mare măsură la rezultatele proaste înregistrate de echipă. Dacă, până acum, nu am vrut să intru în jocul lor, acum vreau să facem ordine. Toată lumea e responsabilă pentru rezultate și vom lua măsuri în consecință". Guriță, zero barat "Guriță e zero barat. În afară de pașii mărunți pe care îi face, în rest e inexistent. El vrea să joace numai atacant, chiar dacă vede că nu joacă bine acolo. Când evolua pe postul de mijlocaș dreapta, era unul dintre cei mai buni jucători, acum e mână moartă. El e șmecher, vrea să stea numai acolo, în față, și să nu facă nimic". Au fugit de tineri ca dracul de tămâie "Pătrașcu m-a impresionat în acest sezon. Fără el, luam cel puțin două-trei goluri pe meci. Și Voiculeț a jucat bine. Aș vrea să avem mai mulți tineri în echipă, dar nu pot să îi spun eu antrenorului pe cine să bage în teren. Gache și Panduru au fugit de jucătorii tineri ca dracul de tămâie". 15 străini pe lista de achiziții "Avem un departament de scouting, iar cei de acolo vizionează în fiecare week-end meciuri din Liga a II-a sau din Portugalia, Serbia și Africa. Avem deja o listă cu 15 jucători străini, pe care vrem să îi aducem la Farul, însă nu știu câți dintre ei vor semna. Nu vrem să depindem de un club sau de vreun impresar". Gheorghe BosînceanuPrea multă bârfă la Farul "La Farul este prea multă bârfă. O parte a oficialilor, în loc să strângă rândurile și să facă ceva pentru club, doar vorbesc de fiecare dată. E inacceptabil ceea ce se întâmplă. Contribuie în mare măsură la rezultatele proaste înregistrate de echipă. Dacă, până acum, nu am vrut să intru în jocul lor, acum vreau să facem ordine. Toată lumea e responsabilă pentru rezultate și vom lua măsuri în consecință". Guriță, zero barat "Guriță e zero barat. În afară de pașii mărunți pe care îi face, în rest e inexistent. El vrea să joace numai atacant, chiar dacă vede că nu joacă bine acolo. Când evolua pe postul de mijlocaș dreapta, era unul dintre cei mai buni jucători, acum e mână moartă. El e șmecher, vrea să stea numai acolo, în față, și să nu facă nimic". Au fugit de tineri ca dracul de tămâie "Pătrașcu m-a impresionat în acest sezon. Fără el, luam cel puțin două-trei goluri pe meci. Și Voiculeț a jucat bine. Aș vrea să avem mai mulți tineri în echipă, dar nu pot să îi spun eu antrenorului pe cine să bage în teren. Gache și Panduru au fugit de jucătorii tineri ca dracul de tămâie". 15 străini pe lista de achiziții "Avem un departament de scouting, iar cei de acolo vizionează în fiecare week-end meciuri din Liga a II-a sau din Portugalia, Serbia și Africa. Avem deja o listă cu 15 jucători străini, pe care vrem să îi aducem la Farul, însă nu știu câți dintre ei vor semna. Nu vrem să depindem de un club sau de vreun impresar". Gheorghe Bosînceanu