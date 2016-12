Decăderea unui brand. Cum a ajuns CSS 1 o ruină

6

spatii verzi

Terenurile sunt ale Ministerului Educatiei si orice se modifica-imbunatateste, trebuie sa se faca cu acordul celor de la Bucuresti. Nu se aloca fonduri pentru intretinerea si imbunatatirea acestor spatii, care se degradeaza de la an la an. Atat CSS 1 cat si Palatul Copiilor au fost locurile unde mi-am petrecut copilaria, locuri unde mi-am facut prieteni si am crescut facand sport. Acum imi pare rau ca, din cauza birocratiei si a intereselor ascunse, aceste spatii ale statului nu primesc finantare, pentru ca termenul de BUN COMUN nu mai exista in vocabularul cetatenilor romani. S-a furat mult si se fura in continuare din banii statului. Se construiesc asa zisele locuri de joaca pentru copii intre parcari, in locuri total nepotrivite si nesigure pentru copii, facute de ochii lumii. Si totusi exista spatii precum acestea care sunt lasate in paragina pentru ca...