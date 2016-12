DEBUT DEZASTRUOS FC Farul - Sportul Studenţesc 0-2

6

pentru 3

Subscriu total, atit in privinta arbitrajelor (nu este prima data in ultimii ani cind sintem clar dezavantajati acasa...iar in deplasare, ce sa mai spunem, e jale...) cit si (din pacate) in ceea ce-l priveste pe Barbu...jucator bun si sufletist, tot respectul pentru ceea ce a facut pentru Farul in aceasta calitate, dar ca antrenor (cel putin deocamdata) nu cred ca este o solutie...lotul este destul de bun pentru liga 2-a, dar ne trebuie un antrenor cu experienta, iar Barbone ar putea fi secund.