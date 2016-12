Debut cu stângul pentru FC Farul în campionat: 0-2 cu Sportul Studenţesc/ Galerie foto

4

de ce nu spuneti adevarul?

Adevarul este ca si arbitri ne fura, chiar pe propriul teren. Este o coalitie anti-Farul in fotbalul romanesc, alfel nu se explica ca un fault foarte clar ramane nesanctionat, in primele minute ale partidei, iar portarul Sportului trebuia evident eliminat, ca ultim aparator! De ce arbitrii inchid ochii cand vine vorba de Farul? Aaa, echipa nimanui! Un alt adevar este ca si antrenorul principal al Farului nu prea stie pe ce lume se afla! Prima inlocuire de jucator a fost scoaterea din teren a unuia din cei mai buni jucatori, Ivanovici, inlocuit cu unul care a pierdut toate mingiile de care a beneficiat! Lasa-ne Barbule, pana nu retrogradam in C! Du-te si dormi linistit, adormitule! Plus ca pasaroiul dintre buturi e de mult iesit din forma sportiva! out cu neputinciosii!