Constructorul-Cleopatra, locul 9 în turneul de rugby în 7 de la Iași

Debut cu fruntea sus

La prima participare într-o competiție națională de prim nivel, echipa Constructorul-Cleopatra a lăsat o bună impresie, clasându-se pe locul 9 (din 16) la turneul de rugby în 7 de la Iași. Sezonul intern 2008 / 2009 al sportului cu balonul oval s-a deschis cu etapa I a Campionatului Național de rugby în 7, desfășurată, timp de două zile, sub Copou. Participantă, în premieră, la o asemenea întrecere, echipa Constructorul-Cleopatra a făcut o figură frumoasă, ridicându-se la nivelul cerințelor. Jucătorii antrenați de Cristian Brănescu și Marian Nache au depășit rapid tracul debutului, bătându-se de la egal la egal cu formații cu vechi ștate în primul eșalon. După înfrângerile din Grupa A (12-28 cu Dinamo, 14-19 cu U Cluj și 17-31 cu Bucovina Suceava), constănțenii au mers în turneul pentru locurile 9-16, unde au obținut trei victorii: 14-5 cu RC Bârlad, 14-7 cu Știința Petroșani și 24-14 cu Bucovina Suceava, încheind concursul pe poziția a noua. „Consider că echipa a jucat bine. În primele partide, din grupă, s-a cunoscut lipsa de experiență a unora dintre sportivii noștri. Am condus și pe Dinamo, și Clujul, și Suceava, dar am primit de fiecare dată eseuri pe final și am pierdut. Avem o echipă tânără, dornică de afirmare și mă bucur că am lăsat sub noi, în clasament, formații mult mai experimentate, precum Suceava, Bârladul sau Brașovul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, principalul Brănescu. Cătănoiu s-a accidentat după meciurile din grupă La Iași, s-au remarcat jucătorii Marius Grigore, Petre Rotaru, George Cătănoiu, Adrian Mustață și Gabriel Bucevschi, dar și ceilalți componenți ai lotului deplasat (Ionuț Bratu, Alexandru Trandafir, Arnold Savin, Alin Ion, Răzvan Vasile și Ciprian Nedelcu) au depus un efort considerabil. Din păcate, după cel de-al treilea meci din grupă, VII-le constănțean a suferit o pierdere importantă, Cătănoiu accidentându-se și urmărind restul competiției de pe margine. Pentru Constructorul-Cleopatra, urmează participarea la cel de-al doilea turneu de rugby în 7, programat pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, pe 30 și 31 august. Campioana națională va fi desemnată abia după turneul al treilea, care se va disputa la Constanța, pe 13 și 14 septembrie.