Debut cu dreptul pentru RCJ Constanţa în SuperLigă

Debut cu dreptul pentru RCJ Constanța în SuperLigă

Ieri, pe stadionul „Mihai Naca”, RCJ Constanța a obținut o victorie fără strălucire împotriva celor de la CSM București, scor 18-9 (15-0), în debutul noului campionat al SuperLigii de rugby. „Le-am spus băieților înainte de joc că va fi un meci foarte fizic disputat. N-am respectat întocmai planul și de aceea ne-am făcut meciul destul de greu pe final, dar mai avem timp până săptămâna viitoare să reglăm tot ce se poate, până la duelul cu Dinamo”, a declarat, la finalul partidei, căpitanul RCJ, Cristian Munteanu. Pentru RCJ, au marcat Stein, Mototolea - câte un eseu, Jantjies - două lovituri de pedeapsă și o transformare. RCJ a jucat în următoarea formulă: Gregory Stein, Sergio De la Harpe, Darryl De la Harpe, Constantin Gheară, Ionuț Puișoru, Eugen Ion, Eugene Jantijes, Florin Gorun, Cristi Cornei, Victor Leon, Onal Agiacai, Cristian Munteanu (cpt.), Vali Mototolea, Nicolae Ion, Renaud Van Neel. Rezerve: Ionel Dumitrescu, Cătălin Pastramă, Andrei Mahu, Cosmin Rațiu, Andrei Ilie, Adrian Apostol, Cristian Mușat, Florin Sasu. „O partidă foarte grea pentru echipa noastră. Sunt bucuros și îi felicit pe jucători că am reușit să câștigăm. Singur, am avut câteva greșeli. Nu am fructificat situația în care eram mai avantajați, nu am manageriat cum trebuie grămada ordonată, ajungând în final ca scorul să se strângă între cele două echipe)”, ne-a spus antrenorul Mircea Paraschiv. Etapa următoare, constănțenii conduși de Mircea Paraschiv vor juca contra lui Dinamo, pe 31 martie, în deplasare.„Toate meciurile sunt tari. Jucăm în deplasare, contra Dinamo, care vine după o înfrângere cu Steaua. La fel, rezultatul nu a fost foarte mare. Sper să-l pregătim ca atare și să reușim încă o victorie”, a mai spus tehnicianul RCJ. Celelalte rezultate: Steaua - Dinamo 27-10, Baia Mare - U Cluj 58-11; RCM Timișoara a stat.