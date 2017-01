De râsul curcilor: scor ţinut „pe degete“ la finala Ligii Campionilor!

De râsul curcilor: scor ținut „pe degete“ la finala Ligii Campionilor!

Echipa de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea a ratat câștigarea Ligii Campionilor, după ce a pierdut, sâmbătă seară, și meciul retur al finalei cu Viborg HK (Danemarca), scor 31-32 (15-16), adversara impunându-se și în tur, 28-21. Formația antrenată de Radu Voina a fost depășită la toate capitolele, victoria nordicelor fiind aplaudată de toată lumea. Cel mai penibil moment al finalei s-a petrecut în min. 23, când tabela de marcaj s-a defectat. Astfel, timp de cinci minute, scorul și toate datele meciului au fost înregistrate manual, de delegații aflați la masa oficială! Of, România, România… Așadar, Oltchim și-a încheiat participarea în Liga Campionilor cu o înfrângere. Ionela Gâlcă Stanca și compania s-au luptat de la egal la egal cu un adversar de mare valoare, au pierdut și rămân doar cu visul de a ridica trofeul deasupra capului, dar și cu consolarea jucării primei finale. Imediat după meci, handbalista Narcisa Lecușanu (33 de ani) a declarat că se va retrage din activitatea sportivă. „Regret că nu am reușit un rezultat pozitiv, dar Viborg este o echipă foarte puternică. Eu am ajuns la o vârstă și e momentul să mă retrag, sper să meargă înainte această echipă frumoasă”, a spus Lecușanu.