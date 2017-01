De luni, „Cupa Hagi“ îşi aduce cei mai buni prichindei la turneul final de la Constanţa

De luni, „Cupa Hagi“ își aduce cei mai buni prichindei la turneul final de la Constanța

Turneul final al competiției fotbalistice juvenile „Cupa Hagi”, ediția a doua, începe marți, 26 mai, la Constanța. Luni, 25 mai, sosesc cele 16 echipe participante, iar de la ora 19, la hotelul „Iaki”, se desfășoară ședința tehnică a întrecerii și conferința de presă. Partidele vor fi găzduite de terenul „Voința” și doar în cazul în care vremea va fi nefavorabilă (ceea ce nu se anunță) vor fi mutate pe terenul sintetic al Farului. Finala va avea loc pe 1 iunie, ca anul trecut. Inclusă în calendarul competițional al Federației Române de Fotbal, „Cupa Hagi” este rezervată copiilor născuți după 1 ianuarie 1997 și mai mici. Cele 16 echipe care vin la Constanța au obținut calificarea la turneul final în urma a șapte faze zonale (de unde au mers primele două clasate) și a turneului pe municipiul București (tot două formații), ostilitățile derulându-se între 3 aprilie și 17 mai. La fiecare zonă au concurat reprezentantele a câte șase județe. La competiția de la Constanța vor participa: Școala de Fotbal „Gică Popescu”, Aripi Pitești (zona Vâlcea), Poli Iași, FCM Bacău (Iași), Luceafărul Brăila, Steaua Dunării Galați - campioana en-titre (Galați), ACU Arad, LPS Banatul Timișoara (Timiș), Kinder Sângeorgiu de Mureș, FC Brașov (Brașov), Cautis Steaua Sudului București, Petrolul ’95 Ploiești (București), FC Bihor, Arsenal Bistrița (Cluj), Steaua și Dinamo (turneu București). Echipa Farului a participat la faza de zonă de la Galați, dar nu a reușit să iasă din grupă, deși a învins cu 3-2 campioana Steaua Dunării. Al doilea rezultat al constănțenilor a fost 1-6 cu Luceafărul Brăila. „Anul trecut, am reușit să îmi văd realizat un vis: acela de a le oferi celor mai mici fotbaliști șansa să își demonstreze valoarea și să se afirme. Consider că am reușit să oferim un exemplu pozitiv prin această competiție și sper ca de-a lungul timpului Cupa Hagi să fie o rampă de lansare pentru fotbaliști talentați. Așa cum pentru mine a însemnat foarte mult că am câștigat primul trofeu la 11 ani, așa consider că și pentru acești copii va conta că cineva le-a acordat încredere atunci când s-au aflat la început de carieră”, a declarat Gheorghe Hagi. Turneul final al primei ediții s-a desfășurat pe stadionul „Farul”. Ca și în 2008, câștigătoarea din acest an va participa la o excursie, alături de Hagi, la un meci important din Europa și va susține un stagiu de pregătire de zece zile în România. Vice-campioanei i se vor oferi zece zile de pregătire în țară, iar medaliatei cu bronz - șapte zile.