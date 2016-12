De la Monaco, în Mamaia. Debutul Campionatului Mondial de Bob şi Skeleton se apropie cu paşi repezi

De la Monaco, în Mamaia. Debutul Campionatului Mondial de Bob și Skeleton se apropie cu pași repezi

În perioada 8-11 septembrie, Piațeta Casino din stațiunea Mamaia va deveni gazda celui mai important eveniment sportiv desfășurat în această toamnă la malul mării, Campionatul Mondial de starturi la Bob și Skeleton. Competiția va fi pentru prima dată în România, ultimele 12 ediții având toate loc în micuțul și cochetul stat Monaco.Până la începerea propriu-zisă a între-cerilor, elevii antrenorului Paul Neagu s-au pregătit în Piața Ovidiu din Constanța, prilej de bun augur pentru a-i convinge pe spectatori de faptul că acest sport, practicat de obicei iarna, are cel puțin la fel de mult farmec și spectaculozitate practicat și toamna, și nu pe pista înghețată, ci pe una produsă special pentru acest tip de evenimente.„Pregătirea sportivilor noștri a fost fantastică. În același timp am reușit să finalizăm și campania «Iarna car și vara sanie, facem sport și suntem sănătoși». Am muncit timp de 2 luni de zile și am reușit să realizăm patru concursuri deosebite, două etape de Cupa României, Cupa Brick și Cupa Maritimo, în care am descoperit abilități, talente, sportivi disponibili pentru performanță. Ne bucură faptul că spectatorii au fost receptivi și au savurat spectacolul nostru fiind foarte încântați de ce au văzut. A fost pentru prima dată pentru aceștia când au avut ocazia de a vedea pe viu acest sport minunat”, a declarat Paul Neagu.Imediat după finalizarea concursurilor s-a început munca de asamblare a pistei de starturi în Piațeta Cazino, ce va fi finalizată astăzi. Pista de starturi pentru bob și skeleton este închiriată din Olanda și este omologată la nivel internațional de Fede-rația Internațională de Bob și Skeleton. Pe această pistă s-au desfășurat multiple ediții ale Campionatelor de starturi de vară, cum ar fi cele de la Split (Croația) sau Groningen (Olanda). Astăzi, din totalul de 12 națiuni prezente la competiție, România și Brazilia vor fi primele care vor lua contact cu locul unde se vor duce bătăliile pentru distincțiile mondiale, într-o ședință de antrenamente, de aproximativ două ore.La Campionatele Mondiale, România va participa: în proba masculină de bob 2 per-soane (trei echipaje), bob 4 persoane (două echipaje), skeleton (trei echipaje), și la feminin. Bob 2 persoane (trei echipaje) și skeleton (trei echipaje).„Interesant este faptul că Maria Con-stantin s-a calificat în proba de bob 4 per-soane și va concura cu un echipaj mixt, alături de băieți, datorită timpilor foarte buni obținuți în ultima perioadă, timpi cu care și-a atins baremul de calificare”, a completat antrenorul Paul Neagu.Competiția este organizată de Federația Română de Bob și Sanie, în parteneriat cu Primăria Constanța, Asociația Delta Dunării, Asociația Clubul Sporturilor de Iarnă Mamaia și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR).