„De ce trebuie să plătesc eu pentru greşelile altora?“

„De ce trebuie să plătesc eu pentru greșelile altora?“

Florin Lungu îl atacă pe medicul echipei, Liviu Muja, spunând că a plecat la Bologna doar pentru a se face bine. „Doctorul, care n-a făcut bine pe nimeni în viața lui la echipa asta, după ce că m-a distrus, acum mi-a făcut și referat. Nu știu de ce trebuie să plătesc eu pentru greșelile altora. Eu am plecat la Bologna doar să mă fac bine. Să repar ce a stricat doctorul. De ce nu răspunde pentru că a trebuit să mă operez a doua oară? Trebuie să răspundă!“, a spus Lungu. „Deocamdată, vreau să mă liniștesc. Mi-ajunge că nouă luni m-am chinuit singur să mă fac bine, pentru a putea să joc. Cheltuielile de recuperare de la Bologna, între 10.000 și 12.000 de euro, au fost suportate de mine. Ei mi-au asigurat operația și doar două dintre cele trei injecții pe care trebuia să le fac. Costurile pe care mi le-au spus mi se par exagerate“, a arătat Lungu. Jucătorul s-a declarat dezamăgit de ultimele evenimente pe care le-a trăit. „În nouă săptămâni, nu m-a sunat o persoană de la club să mă întrebe măcar așa: «Bă băiatule, ai jucat șase ani la Farul, ce faci?». Nu a interesat pe nimeni. Să mă întrebe doar de sănătate, nu voiam altceva. Am jucat și cu meniscul rupt, iar acum mi-au dat în cap, m-au suspendat. Viața nu se termină însă aici“, a încheiat jucătorul.Florin Lungu îl atacă pe medicul echipei, Liviu Muja, spunând că a plecat la Bologna doar pentru a se face bine. „Doctorul, care n-a făcut bine pe nimeni în viața lui la echipa asta, după ce că m-a distrus, acum mi-a făcut și referat. Nu știu de ce trebuie să plătesc eu pentru greșelile altora. Eu am plecat la Bologna doar să mă fac bine. Să repar ce a stricat doctorul. De ce nu răspunde pentru că a trebuit să mă operez a doua oară? Trebuie să răspundă!“, a spus Lungu. „Deocamdată, vreau să mă liniștesc. Mi-ajunge că nouă luni m-am chinuit singur să mă fac bine, pentru a putea să joc. Cheltuielile de recuperare de la Bologna, între 10.000 și 12.000 de euro, au fost suportate de mine. Ei mi-au asigurat operația și doar două dintre cele trei injecții pe care trebuia să le fac. Costurile pe care mi le-au spus mi se par exagerate“, a arătat Lungu. Jucătorul s-a declarat dezamăgit de ultimele evenimente pe care le-a trăit. „În nouă săptămâni, nu m-a sunat o persoană de la club să mă întrebe măcar așa: «Bă băiatule, ai jucat șase ani la Farul, ce faci?». Nu a interesat pe nimeni. Să mă întrebe doar de sănătate, nu voiam altceva. Am jucat și cu meniscul rupt, iar acum mi-au dat în cap, m-au suspendat. Viața nu se termină însă aici“, a încheiat jucătorul.