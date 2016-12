De ce s-au acumulat datorii imense la Liceul cu Program Sportiv

1

Mai da ce muriti de grija unora..

Din pacate, acest gen de articole sunt presarate cu reminescente ale trecutului. Ceea ce voi sustineti nu este doar problema LPS-ului, ci a tututor celor care vor sa faca sport in Romania. Plangeti de grija LPS dar nu va uitati nici o clipa la cei privati, care nu primesc bani de la stat, sub nici o forma dar se straduiesc sa reziste in actualele conditii, platesc chirii enorme, pentru baze sportive, platesc deplasiri, de cele mai multe ori din banii parintilor, isi platesc singuri echipamente si materiale.. Incercati sa sustineti prin demers jurnalistic ca sportul in general sa fie sustinut de stat si veti avea mari surprize cand veti vedea ce pot face cluburile private fata de cele de stat, care, sub 2-3 performante, cu enorm de multi bani cheltuiti, vor sa fie singurele care sa reprezinte acest sector in piata. Ati auzit de Tomitanii, BC Athletic, Atena, Laguna, s.a. ?!?