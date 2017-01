FC Farul, evoluție palidă în partida cu Steaua

De ce le-a fost frică, n-au scăpat

Iarna lui 2007 a găsit echipa Farul sub linia supraviețuirii. „Rechinii“ au ratat șansa de a-și îmbunătăți situația la adevăr, au jucat foarte slab contra Stelei și au stricat tradiția meciurilor directe dintre formațiile pregătite de Ion Marin și gruparea roș-albastră. După ce echipa sa a fost dominată copios toate cele 90 de minute, sensul de joc fiind numai spre poarta lui Curcă, antrenorul Farului, Ion Marin, a declarat că este mâhnit din cauza acestei severe înfrângeri, 0-3. „De data aceasta, n-am mai reușit un rezultat bun în compania Stelei, echipă împotriva căreia am avut mereu rezultate pozitive. Invincibilitatea mea în fața Stelei nu a continuat. Am fost «nașul» lor atâția ani, dar în această seară (n.r. - duminică seară), Steaua a meritat victoria. De ce ne-a fost frică, nu am scăpat. Steaua are un atac deosebit și doi închizători foarte buni, Lovin și Ovidiu Petre”, a spus „Săpăligă“, adăugând apoi că obiectivul Farului rămâne salvarea de la retrogradare. Folosit încă din primul minut, atacantul Mihai Guriță a apreciat că Steaua nu mai este la fel de puternică precum la începutul sezonului, când era și el component al lotului bucureștean. „N-a fost prea plăcută revenirea în Ghencea, a fost o înfrângere severă. N-am avut emoții, dar Steaua a jucat mult mai bine, pe fondul unei evoluții mai slabe a noastră. Însă, jocul Stelei scârțâie față de cel din vară“, este de părere veteranul din atacul Farului, în opinia căruia lupta pentru titlul național s-a relansat, după ce Poli Timișoara a administrat CFR-ului Cluj prima înfrângere: „Lupta pentru locul întâi nu e nici pe departe încheiată. Cred că Rapidul are mari șanse de a reveni în fruntea clasamentului”. Altfel, aseară, au revenit pe litoral antrenorii Constantin Gache și Mugur Cornățeanu, care și-au petrecut week-end-ul în Portugalia. Acolo, cei doi tehnicieni au mai ur-mărit meciuri din campionatul lusitan și au stabilit ultimele con-tacte cu jucătorii aflați în atenția conducerii Farului. În cel mai scurt timp, se vor finaliza și transferurile anunțate. Fotbaliștii constănțeni au intrat în vacanță, reunirea lotului fiind programată pentru data de 7 ianuarie.