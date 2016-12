Sorin Cârțu:

„De câte ori joc cu Farul, am probleme“

Sorin Cârțu, antrenorul Pandurilor, spune că ultimele meciuri contra „rechinilor” l-au găsit mereu cu echipa obosită sau cu necazuri de lot. „E o situație stranie. De câte ori joc cu Farul, indiferent la ce echipă sunt, am niște probleme. Ori susțin la mijlocul săptămânii meci greu de Cupă (data trecută, cu Mioveni, am avut semifinala cu CFR, acum partida cu Craiova) sau am accidentări foarte multe, cum a fost odată cu FC Argeș, când a trebuit să improvizez, jucând cu Murgan și Negoiță fundași centrali”, a spus Cârțu, după meciul Farul - Pandurii tg. Jiu 1-1. Potrivit antrenorului, gorjenii nu au mai evoluat la Constanța ca în Cupă, cu U Craiova, pentru că, pe de o parte, au fost obosiți, fizic și psihic, „după o partidă de calitate, cu conținut în exprimare”, iar, pe de altă parte, „Farul, temându-se de noi, după meciul din Cupă și, având și atâtea absențe, nu putea să ne dea inițiativa, altfel era victimă sigură. Trebuia să vină cu aglomerare, cu agresivitate peste noi, cum a făcut prima repriză, destul de bine. A deținut inițiativa și după pauză, dar noi ne-am descurcat mai bine”.