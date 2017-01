David Beckham revine în teren, după două luni

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a revenit, joi noapte, pe teren pentru prima dată după șapte săptămâni, în meciul pe care echipa sa, LA Galaxy, l-a terminat la egalitate, scor 1-1, împotriva formației New York RedBulls, informează Reuters. Beckham a fost introdus pe teren în minutul 68, fiind primul său joc după accidentarea pe care a suferit-o la genunchi, la data de 29 august. LA Galaxy a terminat la egalitate meciul cu formația din New York, iar echipa unde evoluează mijlocașul englez trebuie să câștige ultima partidă a sezonului regulat, care va avea loc duminică, în deplasare, împotriva lui Chicago Fire, pentru a mai avea șanse de calificare în play-off. Galaxy a deschis scorul în minutul 15, când Troy Roberts a înscris după ce a primit o pasă de la Landon Donovan, iar New York RedBulls, care s-a calificat deja în play-off, a egalat prin Jozy Altidore. Beckham, care nu este refăcut complet, a fost primit cu aplauze de suporterii echipei LA Galaxy.Fostul căpitan al echipei naționale a Angliei, David Beckham, a revenit, joi noapte, pe teren pentru prima dată după șapte săptămâni, în meciul pe care echipa sa, LA Galaxy, l-a terminat la egalitate, scor 1-1, împotriva formației New York RedBulls, informează Reuters. Beckham a fost introdus pe teren în minutul 68, fiind primul său joc după accidentarea pe care a suferit-o la genunchi, la data de 29 august. LA Galaxy a terminat la egalitate meciul cu formația din New York, iar echipa unde evoluează mijlocașul englez trebuie să câștige ultima partidă a sezonului regulat, care va avea loc duminică, în deplasare, împotriva lui Chicago Fire, pentru a mai avea șanse de calificare în play-off. Galaxy a deschis scorul în minutul 15, când Troy Roberts a înscris după ce a primit o pasă de la Landon Donovan, iar New York RedBulls, care s-a calificat deja în play-off, a egalat prin Jozy Altidore. Beckham, care nu este refăcut complet, a fost primit cu aplauze de suporterii echipei LA Galaxy.