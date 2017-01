Doi juniori constănțeni medaliați cu bronz la Europenele de șah rapid-juniori

Dau mat cu viteza fulgerului

Șahiștii constănțeni George Mălureanu și Florentin Nanu au urcat pe podium la Campionatele Europene de șah rapid, blitz și dezlegări pentru juniori, turneu desfășurat, săptămâna trecută, la Subotica (Serbia). Cei doi sportivi legitimați la Palatul Copiilor / CS Cleopatra Mamaia au evoluat cu dezinvoltură, tactica ofensivă aducând și rezultate. George Mălureanu a câștigat bronzul la șah rapid, categoria sub 12 ani, iar Florentin Nanu a adus iarăși o medalie de bronz, cu echipa României, secțiunea sub 14 ani. Din același team, a mai făcut parte și o altă șahistă dobrogeană, Denisse Sevastian, de la Callatis Mangalia. „Am participat pentru a treia oară la Europene, așa că nu am avut emoții foarte mari. Concursul a fost de un nivel ridicat, mult mai puternic decât cele la care jucasem în țară. A fost greu, pentru că am disputat multe meciuri într-un interval de timp destul de scurt, trebuia să fii permanent concentrat, iar cea mai mică greșeală te îndepărta instantaneu de podium. Am fost, însă, bine antrenat, am ținut ritmul și mi-am îndeplinit obiectivul", a declarat, pentru „Cuget Liber", George Mălureanu. Cel mai dificil adversar al tânărului șahist constănțean a fost sârbul Nicola Bulatovic, favorit nr. 1, dar meciul decisiv pentru trofeu a fost cel cu românul Răzvan Dicu. A ieșit remiză, Dicu a devenit campion european, dar o victorie a lui Mălureanu ar fi inversat ierarhia finală. Fiecare cu șansa lui Campionatele Europene i s-au părut echilibrate lui Florentin Nanu. „Au venit mulți șahiști din toată Europa, de valori sensibil egale. Fiecare a avut șansa lui. Eu am câștigat bronzul cu echipa și cred că mi-a lipsit doar un plus de atenție pentru a obține o medalie și la individual. Este un prag pe care trebuie să-l depășesc la ediția de anul viitor", a spus Florentin Nanu.