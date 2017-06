Dansatorii constănţeni, pe podiumul "Dans All Stars 2017"

Dansatorii constănțeni, pe podiumul "Dans All Stars 2017"

La sfârșitul săptămânii trecute, Hotel Pullman - World Trade Center din Capitală a găzduit concursul internațional de dans sportiv „Dans All Stars 2017”, eveniment organizat de Clubul de Dans Sportiv Contesina București, sub egida Federației Române de Dans Sportiv (FRDS) și Federației Internaționale de Dans Sportiv (WDSF).În cadrul acestui concurs au participat un număr impresionant de sportivi români și străini, 42 de perechi din șapte țări diferite, competiția fiind jurizată de cei mai buni arbitri români, dar și de un corp de arbitri interna-ționali. După două zile de întreceri, s-au impus cei mai valoroși sportivi, dansatorii români obținând cele mai bune rezultate.Dansatorii constănțeni Ștefan Grigore (Elite Dance Studio Constanța) și Laura Filipescu (Alessia Dance București) au reușit să-și respecte blazonul și au obținut medaliile de bronz, la categoria Adult Latin. Primele două poziții au fost ocupate tot de sportivii români. Cuplul Paul Moldovan/Cristina Tătar a câștigat aurul, iar Alexandru Miculescu/Andra Păcurar au terminat pe locul 2.„Concursul a fost unul foarte reușit pentru noi. Ne-am simțit și am dansat bine. Ne așteptam să ne clasăm în primele trei perechi mixte, dat fiind faptul că suntem destul de bine clasați în ierarhia mondială, locul 31. Nu avem foarte mult timp de sărbătorit deoarece trebuie să ne întoarcem în sală. Weekend-ul acesta, la Bacău, avem programat un alt concurs internațional, apoi vor urma două competiții extrem de importante, la Varna (13 mai) și Porto (21 mai)”, a declarat Ștefan Grigore.Laura Filipescu este studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, iar Ștefan Grigore este absolvent. S-au cunoscut în urmă cu 10 ani și de atunci fac pereche la fiecare competiție. Sunt dublu campioni naționali și triplu vicecampioni naționali la categoria de tineret. În 2010, tot la tineret, au ajuns până în semifinalele Campionatului European și ale Campionatului Mondial. Din 2011, concurează la adulți, iar cea mai bună clasare a fost pe poziția a patra la Naționale. De anul acesta, cei doi sportivi au intrat și în Top 50 mondial.În aceeași perioadă, în cadrul turneului World Open Uzhgorod din Ucraina, dansatorul constănțean Ion Alexandru, alături de partenera sa, Diana Andreea Toma, a obținut locul doi, la categoria Latin Adult.