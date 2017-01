Dans şi sănătate. Unde facem Zumba în Constanţa

Dans și sănătate. Unde facem Zumba în Constanța

Zumba Fitness este o noutate consacrată în materie de fitness în plan mondial, o adevărată revoluție împotriva sedentarismului, a kilogramelor în plus și a monotoniei vieții!O ședință de Zumba este un delicios cocktail din următoarele ingrediente: dans din majoritatea genurilor, exerciții pentru tonifiere/mobilitate/stabilizare cardio-respiratorie, muzică excelentă, voie bună și multă distracție.Total Dance Center (TDC) din Constanța se află printre puținele centre de dans și întreținere fizică din țară care îți pun la dispoziție toate specializările Zumba. Astfel, la TDC, ai posibilitatea unică să „guști” din toate tipurile de cursuri Zumba create special pentru nevoile, etapele de vârstă și dorințele fiecăruia: Zumba Fitness, Zumba Gold, Zumba Toning, Zumba Sentao, Zumba Step, Aqua Zumba, Zumba Kids, Zumbini.4 motive pentru a urma un curs de zumba1. Este ușor și super distractiv! Programul zumba se adresează tuturor, indiferent de vârstă, sex, condiție fizică sau nivel de pregătire.2. Este eficient! Zumba este o combinație perfectă între exerciții fizice și distracție, toate pe o muzică electrizantă.3. Este exploziv! Zumba înseamnă dinamism. Este tipul de exercițiu pe care ți-ai dori să-l faci zilnic și te vei simți din ce în ce mai bine făcându-l.4. Instructorii TDC susțin cursuri de Zumba din 2008 și sunt membri ZIN, licențiați în Zumba.„Vă invitam, în luna noiembrie, să «Zumbim» împreună la maxim, mai ales că am pregătit oferte speciale: reducere de 40% la abonamentul full, care asigură acces nelimitat la cursurile de Zumba Fitness, Zumba Toning, Zumba Step, Zumba Sentao. Beneficiați de mai multă mișcare, sănătate și distracție cu cele 24 de ședințe pe lună de dans și fitness, în care puteți să vă modelați corpul la maxim și să vă încărcați «bateriile» cu adevărat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul artistic al TDC Constanța, Corina Tiron.Și încă un argument: pe lângă faptul că veți arde între 600 și 1.000 de calorii pe ședință și vă veți menține în formă, veți petrece cu siguranță un timp relaxant și distractiv, cu zâmbete și glume.De la Mambo la Cha-chaStimulat de pasiunea și entuziasmul instructorilor, veți învăța să dansați ușor pe cele mai plăcute ritmuri: Merengue, Reggaetton, Cumbia, Salsa, Mambo, Samba, Jive, Cha-cha, Bachata, Tango, Flamenco, Oriental, Hindi, Lambada, Afro-tribal, Rock’n’Roll, Country.„Pentru o oră, muzica și dansul vă vor deconecta de la problemele cotidiene și vă vor încărca bateriile, reușind astfel să vă îmbunătățiți stilul de viață, personal și al întregii familii. Alături de instructorii TDC, veți avea ocazia să participați la demonstrații publice periodice, precum Zumbathon-uri, în care peste 100 de cursanți de toate vârstele dansează, trăiesc și se distrează pe cele mai energice coregrafii.În plus, aveți posibilitatea de a vă înscrie copilul la cursul de Zumba Kids, ce se desfășoară exact în același timp cu Zumba pentru adulți, în cea de-a doua sală a centrului. În această situație, copilul beneficiază de o reducere de 50%”, a mai spus Corina Tiron.