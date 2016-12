Daniel Ghiţă a pierdut în finala K1 din primul meci

Daniel Ghiță a pierdut în finala K1 din primul meci

Luptătorul român Daniel Ghiță a pierdut din primul meci (sferturi) la finala K1 de la Yokohama (Japonia) în fața lui Gokhan Saki. Turcul s-a impus la puncte, în extraround, după ce, în primele trei reprize, ambii luptători fuseseră considerați la egalitate. Finala K1 i-a revenit olandezului Alistair Overeem, care l-a învins în ultimul act pe compatriotul său Peter Aerts. În semifinale, Overeem a trecut de Gokhan Saki, iar Aerts l-a bătut pe deținătorul trofeului, Semmy Schilt. „Decizia trebuia să-mi fie acordată mie. Peter Aerts mi-a spus că am câștigat primele două reprize, iar a treia a fost egală. Se pare că doar o victorie extrem de clară mi-ar fi adus o decizie favorabilă. Totuși, sunt împăcat în sufletul meu că mi-am făcut datoria. Păcat însă că nu am reușit să urc tricolorul României pe podiumul mondial”, a declarat Ghiță. Gokhan Saki s-a bucurat că a obținut o victorie importantă, împotriva unui luptător redutabil, care are în palmares victorii prin KO în fața lui Zimmerman și a lui Haritonov. Deși a câștigat meciul cu Ghiță, turcul a ieșit șifonat (accidentare la mână, fractură, după cum a declarat) din încleștarea cu românul. Saki a pus înfrângerea din semifinale pe seama acestei probleme medicale. Potrivit declarațiilor sale, doar insistențele staff-ului său l-au făcut să susțină partida cu Overeem, pe care, inițial, nu a mai dorit să o susțină, din pricina accidentării.