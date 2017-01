Daniel Chigou a impresionat la primul antrenament

Antrenorul Farului nu a fost mulțumit de atacantul brazilian Everson și de fundașul central portughez Monteiro la meciul amical cu Portul. „Vârful nu mi-a plăcut deloc. Am înțeles însă că ar avea și ceva probleme medicale. La stoper m-aș mai gândi că e tânăr, are 22 de ani, și poate că a fost și obosit. În orice caz, e greu să-mi fac o părere după un singur joc”, a spus Gache. Tehnicianului Farului i-a plăcut însă atacantul Daniel Chigou, la prima ședință de pregătire la care a participat. „La fizicul său impunător, are tehnică și mobilitate. Doamne ajută să fie bun“, a spus Gache.Antrenorul Farului nu a fost mulțumit de atacantul brazilian Everson și de fundașul central portughez Monteiro la meciul amical cu Portul. „Vârful nu mi-a plăcut deloc. Am înțeles însă că ar avea și ceva probleme medicale. La stoper m-aș mai gândi că e tânăr, are 22 de ani, și poate că a fost și obosit. În orice caz, e greu să-mi fac o părere după un singur joc”, a spus Gache. Tehnicianului Farului i-a plăcut însă atacantul Daniel Chigou, la prima ședință de pregătire la care a participat. „La fizicul său impunător, are tehnică și mobilitate. Doamne ajută să fie bun“, a spus Gache.