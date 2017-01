Ghinion teribil pentru portarul Rapidului

Dani Coman ratează EURO 2008

După ce l-a pierdut pe Ovidiu Petre, scos din „cărțile” Campionatului European de un incident stupid, selecționerul Victor Pițurcă a mai primit o lovitură: portarul Dănuț Coman s-a accidentat și va privi turneul final de la televizor. Dani Coman va rata turneul final al Campionatului European de luna viitoare, după ce a suferit o fractură a degetului mare al mâinii stângi. „Omul negru” a fost Ciprian Marica, atacantul naționalei fiind la fel de afectat de neșansa goal-keeper-ului Rapidului. Lui Coman i s-a aplicat un ghips care trebuie păstrat trei săptămâni, în timp ce recuperarea va dura alte două săptămâni, ceea ce înseamnă că va putea reveni pe gazon abia după încheierea Europenelor. Selecționerul Victor Pițurcă l-a convocat de urgență pe portarul campioanei CFR Cluj, Eduard Stăncioiu, aflat în vacanță. Astfel, pentru EURO 2008, tehnicianul se va putea baza pe Bogdan Lobonț (Dinamo), Marius Popa (Poli Timișoara; o selecție la lot) și E. Stăncioiu (debutant). Coman a declarat, sâmbătă, că se află în stare de șoc și că ar fi vrut să rămână în lot chiar și accidentat, dar selecționerul nu i-a dat voie. „Nu știu ce să zic și ce să fac, nu-mi vine să cred că pot rata EURO. Am vorbit și cu nea Piți și i-am zis că vreau să rămân și așa. Poate îmi va trece mai repede, dar mi-a zis că nu se poate. Am trecut prin multe până acum, dar ce mi s-a întâmplat acum nu credeam că voi trăi vreodată. Am strâns din dinți, am apărat cu umărul lovit și tot ce am făcut a fost pentru EURO. Din păcate, nu mai pot ajunge acolo”, a spus fotbalistul. Componenții lotului României sunt alături de Coman și îi urează însănătoșire grabnică. „Este o veste tristă pentru toți românii. Îmi pare rău pentru Dani. Și-a dorit enorm să ajungă la EURO, a evoluat de multe ori în returul campionatului cu dureri la umăr. Este un moment dificil, dar sper să treacă repede peste această accidentare”, a spus Lobonț. Goal-keeper-ul lui Dinamo afirmă că, în ciuda ghinioanelor din ultimul timp, tricolorii trebuie să rămână optimiști și să se concentreze asupra turneului final care va debuta la începutul lunii viitoare. „Trebuie să mergem mai departe, să rămânem optimiști în continuare. Indiferent cine va ajunge la EURO, cine va intra pe teren, suntem obligați să facem tot ce depinde de noi pentru naționala României”, a adăugat „Pisica”.